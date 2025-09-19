[헤럴드경제=나은정 기자] 홍준표 전 대구시장이 국민의힘 당원 명부에서 통일교 교인 11만명이 확인됐다는 보도와 관련해 “통일교 11만, 신천지 10만, 전광훈 세력 등을 합치면 그 당은 유사 종교집단 교주들에게 지배당한 정당이나 다름없다”고 비판했다.

홍 전 시장은 19일 자신의 페이스북에 올린 글에서 이같이 밝히며 “윤석열(당시 대선후보)이 2021년 7월 당내 기반 없이 입당해 교주들의 지령으로 후보가 되면서부터 생긴 보수정당의 비극”이라고 지적했다.

이어 “윤석열 이후 그 당은 모든 당내 선거에서 지도부와 대선 후보가 유사종교 집단의 지령에 따라 결정되는 꼭두각시 정당이 됐다”며 “이는 자유민주주의 정당이 아니라는 것이고, 해방 이후 내려온 보수정당의 자멸”이라고 재차 날을 세웠다.

그러면서 홍 전 시장은 “그 정당에 기생한 사이비 책임당원들을 척결하고, 이를 주도한 친윤(친윤석열) 세력과 그에 편승한 친한(친한동훈) 세력을 청산하지 않고서는 그 당은 다시 살아나기 어렵다”며 “윤석열·한동훈 두 용병이 들어오면서부터 당은 몰락의 길을 걸었다”고 꼬집었다.

홍 전 시장은 “공당이어야 할 정당이 사익에 눈이 멀어 정치질만 배운 사이비 정치 세력을 척결하지 않고는 아무리 야당 탄압을 외쳐도 국민들이 동조하지 않는다”며 “내가 왜 30년 봉직한 그 당에서 나왔겠느냐”고 일침했다.

한편 김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀은 전 국민의힘 당원명부 데이터베이스(DB)를 관리하는 업체를 압수수색해 국민의힘 당원 명부에서 통일교 교인으로 추정되는 11만 명의 명부를 확인했다. 다만, 이 가운데 전당대회 투표권이 있는 책임당원이 얼마나 포함됐는지는 확인되지 않았다. 국민의힘 책임당원 수는 약 74만명으로 알려져있다.