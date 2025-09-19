[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령이 제80차 유엔총회 참석을 위해 22∼26일 미국 뉴욕을 방문한다. 도널드 트럼프 미국 대통령도 참석할 예정이지만 현재까지 공식적인 한미회담은 예정하고 있지 않다고 대통령실은 밝혔다.

위성락 국가안보실장은 19일 기자간담회를 통해 이 대통령의 뉴욕 순방 일정을 소개했다.

이 대통령은 도착 첫날에는 세계 최대 자산운용사 블랙록의 래리 핑크 최고경영자(CEO)를 만나 인공지능(AI) 및 에너지 전환 협력 방안을 논의하고, 미 상·하원 의원단 접견 및 동포간담회 일정을 소화한다.

이튿날인 23일에는 유엔총회에서 기조연설에 나선다.

위 실장은 “이 대통령은 연설을 통해 민주 대한민국의 복귀를 선언하고 한반도 정책 등 우리 정부의 외교 비전을 제시할 것”이라며 “인류의 평화와 번영을 이뤄나가기 위한 한국의 기여 방안도 설명할 것”이라고 설명했다.

특히 24일에는 한국 정상으로는 처음으로 이 대통령이 유엔 안전보장이사회(안보리) 공개 토의를 주재할 예정이다. 현재 한국은 유엔 안보리 의장국이다.

이 대통령은 토의에서 ‘모두의 AI’라는 기조 아래 국제사회의 평화와 번영을 위한 공동 대응을 강조할 예정이다.

관심을 모았던 2차 한미정상회담 성사 여부와 관련해서는 위 실장은 “도널드 트럼프 대통령과의 회담은 계획하고 있지 않다”고 밝혔다.

‘풀어사이드’라고 불리는 약식회담 등의 성사 전망에 대해서는 “현장에서 있을 수도, 그렇지 않을 수도 있다. 지금은 뭐라고 말하기 어렵다”고 했다.

이와 관련해 ‘이번 순방에서 관세 협상에 대한 조율이 이뤄지기 힘들다는 뜻인가’라는 질문에 위 실장은 “한미 관세협상은 각료 및 실무자급에서 계속 조율해야 하는 사안이다. 정상 간 논의는 그 다음”이라며 이번 순방에 한국의 대미협상팀 역시 동행하지 않는다고 답했다.