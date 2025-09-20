경남 거창 (가칭)거창황강지역주택조합에서 추진하는 ‘코오롱 하늘채 더 퍼스트 리버’(예정)가 총 361세대를 공급할 예정인 가운데, 9월 19일 정식 그랜드오픈과 오픈식 행사를 통해 조합원 모집을 진행하고 있다.

오픈식 행사는 홍보관 위치인 거창군 하나로마트에서 진행중에 있으며, 지역 주민들을 위한 커피차 무료 음료 제공도 진행하며 홍보관 방문자들에게 별도의 선물을 증정하고 있으며, 해당 행사는 19일부터 3일간 진행된다고 관계자는 전했다.

코오롱 하늘채 더 퍼스트 리버(예정)는 최근 부동산 시장에서 높은 인기를 얻고 있는 평형대로 구성된다. 총 361세대로 예정되어있는 더 퍼스트 리버(예정)는 59㎡ (25평형) 25세대, 84㎡ (34평형) 280세대, 118㎡ (47평형) 56세대 등 3개 평형대를 선보이며, 지하 2층 ~ 지상 29층 4개동 규모로 조성될 예정이며 사업지는 경상남도 거창군 대평리 일원에 들어설 예정이다.

사업지는 교통과 교육, 생활 인프라를 잘 갖추고 있는 곳으로 실거주자들의 관심을 한몸에 받고 있다. 먼저 사업지는 광주대구 고속도로를 이용하여 광역 이동이 용이하며, 국도 24호선을 이용하여 서부 경남권으로 이동이 쉽다. 인근에는 거창 버스터미널도 위치한다.

또한 단지 앞에 대형 하나로마트가 있으며, 주요 행정시설 및 병원시설이 인접해 생활 인프라를 잘 갖춘 곳으로 평가받고 있다. 여기에 황강이 바로 앞에 있어 조망권까지 갖추고 있으며, 동측 가야산 국립공원과 서측 덕유산 국립공원이 있어 자연과 어우러진 힐링 라이프를 즐길 수 있다.

코오롱 하늘채 더 퍼스트 리버(예정)는 초·중·고교 모두 인접하다. 창남초, 거창중, 거창고, 거창여고, 거창대성고, 거창중앙고, 대성일고, 아림고 등이 자리하기 때문에 빠른 통학이 가능하여 자녀를 둔 실거주민들의 편의성도 높였다고 평가받고 있다.

조합원 관계자는 “코오롱 하늘채 더 퍼스트 리버(예정)는 (가칭)거창황강지역주택조합으로, 평당 1천만 원 부터, 합리적인 공급가에 내 집 마련의 꿈을 꿀 수 있다”며 “초기 투자 시 시세차익을 기대 할 수 있으며, 청약통장과 무관하다. 또한 2029년 준공 예정으로 의료복지타운 건립이 추진되고 있으며, 승강기밸리, 인근 E-커머스 물류단지 등 미래 가치가 풍부하여 투자 가치가 높다”고 전했다.