[헤럴드경제=구본혁 기자] 우주항공청과 한국항공우주연구원은 ‘국산 소자·부품 우주검증 지원 사업’의 우주검증위성(E3T) 1호 제작이 완료됐다고 19일 밝혔다.

우주검증 사업은 2024년부터 2027년까지 4년간 120억원의 사업비가 투입되어 국산 전기·전자 소자급 부품 및 반도체 등 연구 성과물의 우주검증을 지원하는 사업이다. 큐브위성 기반의 우주검증 플랫폼을 개발, 국내 기업이 개발한 소자·부품을 보드 및 모듈 단위로 최대 8U까지 탑재하여 우주 환경에서의 검증을 지원한다.

E3T의 본체(4U)는 지난 2024년 7월 선정된 ㈜나라스페이스 테크놀로지가 항우연과 함께 개발, E3T 1~3호에 사용된다. E3T 1호 탑재체(8U)에는 2024년 6월 선정된 삼성전자의 DRAM과 NAND, KAIST(혼성신호 집적회로 연구실)의 ADC/DAC ASIC, ㈜엠아이디의 SRAM(2024년 우주청이 국산화 완료한 우주급 부품 8종 포함)이 탑재된다.

E3T 1호는 11월 누리호 4차에 탑재되어 발사될 예정으로, 고도 600㎞에서 약 6~12개월동안 국산 소자·부품에 대한 우주검증 임무를 수행할 예정이다.

한창헌 우주청 우주항공산업국장은 “소자·부품의 국산화 및 우주활용 이력(heritage) 확보는 우리 기술로 첨단위성을 개발하기 위한 핵심 역량으로, 우주산업의 기반이며 국산 부품에 대한 지속적인 우주검증 기회 제공이 필요”함을 강조하고, “앞으로도 우주산업의 성장과 발전을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 2026년 누리호 5차에 탑재되는 E3T 2호에는 SK하이닉스의 DRAM과 UFS, ㈜인세라솔루션의 고속·정밀 조정 거울, 모멘텀스페이스㈜의 반작용휠, 인터그래비티 테크놀로지스㈜의 궤도수송선 항전장비 테스트베드, KAIST(항공우주시스템 및 제어 연구실)의 자세결정 및 자세제어 시스템 모듈, 코스모비㈜의 전기추력기용 1A급 할로우음극 등이 탑재되어 우주검증될 예정이다.