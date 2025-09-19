이현승 전 SK증권 대표 “불필요 규제 재정비 시급” 지적

SK증권과 KB자산운용 대표를 지낸 이현승(사진) LHS자산운용 회장은 “한국경제의 지속가능성을 위협하는 근본 요인은 고령화와 저성장인데, 이를 극복할 해법은 바로 자본시장에 있다”며 자본시장 활성화를 위한 과감하고 혁신적인 정책 전환과 규제완화의 필요성을 강조했다.

이 회장은 18일 국회 의원회관에서 열린 ‘금융산업 업그레이드를 위한 정책토론회’에서 ‘국제금융도시 서울, 자본시장 활성화가 관건이다’라는 주제로 첫 발표자로 나서 이같이 말했다.

그는 자본시장 활성화를 통해 ▷고령화 시대의 안정적 노후 보장 ▷정부 재정 부담 완화 ▷혁신기업의 자본조달과 같은 생산적 금융을 통한 성장동력 확보 등 세 가지 효과를 동시에 거둘 수 있다고 지적했다. 자본시장 활성화가 개인에게는 근로소득 이외에 연금과 투자 소득 확대, 정부에는 재정부담 완화, 기업에는 성장동력 확충의 기회를 제공한다는 설명이다.

이어 “자본시장 활성화와 서울의 국제금융도시 도약은 하나의 동전의 양면”이라고 했다. 서울이 국제금융허브로 거듭나면, 해외 투자자와 글로벌 금융회사가 몰려들어 자본시장의 깊이와 규모가 커지고, 동시에 역동적인 자본시장이 존재할 때 국제금융도시로서의 서울이 설득력을 가진다는 것이다.

특히, 인공지능(AI) 관련 산업과 토큰증권(STO), 스테이블 코인 등 디지털 자산 확대 등으로 급변하는 자본시장 및 산업환경에서 ‘자본시장 활성화를 위한 특별법’ 제정이 필요하다고 주장했다. 해외투자 유치를 위한 국제금융허브 패키지와 국내 증권사·자산운용사·개인투자자를 위한 지원 패키지가 동시에 실현되는 투트랙 전략만이 한국 자본시장의 도약을 가능케 한다는 것이다.

글로벌 스탠다드 수준으로 불필요한 규제를 재정비하다는 것도 시급하다고 짚었다. 포지티브(positive) 규제에서 네거티브(negative) 규제로 전환해 금융혁신의 유연성을 확보해야 한다는 것이다. 특히 우리나라의 경우 신규 비즈니스에 제약이 많고, 금융업에 맞는 노동시장의 유연성이 부족할 뿐더러 부처간의 일관성이 부족한 것도 해결해야 할 부분이라고 지적했다.

이 회장은 “주 52시간 규정을 맞출 수 없어 일부 직원을 홍콩으로 재배치 할 수밖에 없었다”는 외국계 증권사 IB담당자의 발언을 소개하며, 해외시장과 실시간 연동되는 금융업 특성을 고려해 주 52시간의 예외조항을 적용하는 것도 필요하다고 봤다.

그는 특별법이 제정될 경우, 한국은 ▷해외 자본과 글로벌 금융기관을 적극적으로 끌어들이고 ▷국내 투자자와 금융사의 경쟁력을 동시에 높여 ▷동북아시아 3대 국제금융허브로 자리매김할 수 있을 것으로 내다봤다. 유동현 기자