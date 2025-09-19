기술보증기금과 금융지원 업무협약 체결 10억 출연해 기술력 있는 스타트업 지원

[헤럴드경제=김은희 기자] KB국민은행은 기술창업기업에 500억원 규모의 보증서 대출을 지원한다고 19일 밝혔다.

국민은행은 ‘KB 중소기업 동반성장 프로젝트’의 하나로 기술보증기금과 ‘기술창업 활성화 및 성장 촉진을 위한 금융지원 업무협약’을 맺고 기술력 있는 스타트업의 성장 기반 마련을 지원한다.

국민은행은 10억원의 보증료 지원금을 출연하고 이를 바탕으로 약 500억원의 보증서 대출을 지원한다. 지원 대상은 기보의 기술보증 요건을 충족하는 창업 후 7년 이내의 중소기업 중 ▷창업 생태계 조성 기업 ▷혁신 창업 성장 지원 대상 기업 등이다.

이들 기업은 2년간 연 1.0%포인트의 보증료를 감면 혜택을 누릴 수 있다. 창업 초기에 겪는 금융비용 부담을 줄일 수 있을 것으로 예상된다.

이 외에도 국민은행은 지난 8월 신용보증기금과 ‘혁신 스타트업 금융지원 업무협약’을 체결하고 10억원의 보증료 지원금을 출연해 약 714억원 규모의 보증서 대출을 지원하고 있다.

국민은행 관계자는 “성장 잠재력을 지닌 스타트업이 한 단계 더 도약하는 데 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 우수한 기술력을 갖춘 기업이 국가 주력 산업의 미래 핵심동력으로 자리매김할 수 있도록 맞춤형 금융지원을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 전했다.