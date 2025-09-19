현장 불일치 문제 해결, 소규모 숙원사업 연계로 성과 배가

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 안동시가 국토교통부와 LX한국국토정보공사가 주관한 ‘제5회 디지털 지적의 날’ 기념행사에서 ‘지적 재조사 갈등관리 분야’ 최우수상을 수상하며 토지행정 혁신의 성과를 인정받았다.

‘디지털 지적의 날’은 지적 재조사에 관한 특별법‘ 제정일(2011년 9월 16일)을 기념해 마련된 날로, 매년 지적 재조사사업의 성과 확산과 정책 협력 강화를 위해 열리고 있다.

올해 대회에서는 전국 시‧군 공무원과 LX 직원들이 제출한 연구과제와 우수사례를 대상으로 국토교통부 사전심사와 전문가 본심사를 거쳐 최종 6편이 선정됐다.

안동시 토지정보과 유현모 주무관은 ‘민관공의 적극적인 협력으로 모두를 만족시키는 지적 재조사사업’을 주제로 사례를 발표했다.

그는 도산면 온혜지구 지적 재조사 과정에서 지적도상 구거와 현장 구거의 불일치로 불거진 민원을 주민 의견 수렴을 통해 해결하고, 소규모 주민숙원사업과 연계해 추진함으로써 사업 효율성과 주민 만족도를 동시에 높였다. 이 점이 심사위원들로부터 높은 평가를 받았다.

안동시 관계자는 “주민과 행정, 공공기관이 함께 노력한 결과가 전국적 성과로 이어졌다”며 “앞으로도 지적 재조사사업을 통해 갈등을 줄이고, 시민이 체감할 수 있는 행정 서비스를 구현해 나가겠다”고 말했다.

이번 수상은 단순한 행정 성과를 넘어 주민과의 소통·협력 모델을 제시한 점에서 의미가 크다는 평가가 나온다.