[헤럴드경제=고승희 기자] 가수 아이유(IU)의 ‘러브 윈스 올(Love wins all)’ 뮤직비디오가 유튜브 조회수 1억 뷰를 넘어섰다.

19일 소속사 이담(EDAM)엔터테인먼트에 따르면 이날 오전 12시 27분 기준 아이유의 ‘러브 윈스 올’ 뮤직비디오가 1억 뷰를 달성했다.

아이유 노래의 뮤직비디오가 1억뷰를 돌파한 것은 이번이 9번째. 앞서 ‘스물셋’, ‘밤편지’, ‘팔레트’, ‘삐삐’, ‘블루밍(Blueming)’, ‘에잇’, ‘셀러브리티(Celebrity)’, ‘라일락’에 이 1억뷰를 넘었다.

‘러브 윈스 올’은 작년 1월 발매된 미니 6집 ‘더 위닝(The Winning)’의 선공개 곡이다. 공개 직후 멜론 톱100·핫100, 지니, 벅스 등 주요 음원 차트 1위를 석권, 해외에서도 아이튠즈 톱 송 차트 23개 지역에서 1위를 기록했다. 또 아이유는 같은 해 미국 빌보드의 ‘글로벌 넘버 1 아티스트 시리즈(Global No. 1 Artist Series)’ 한국 대표로 선정됐다.

이 곡의 뮤직비디오도 아이유와 방탄소년단 뷔의 열연, 엄태화 감독의 연출, 영화 같은 서사와 영상미를 담았다. 73개국에서 유튜브 인기 동영상 1위를 차지, 영화 같은 서사와 영상미로 ‘N차 시청’이 이어졌다.

아이유는 최근 발매한 신곡 ‘바이, 썸머’로 국내 주요 음원 차트에서 1위를 차지했다. 미국 포브스(Forbes)는 아이유에 대해 “K-팝과 K-드라마의 여왕”이라며 아이유의 신곡 발매에 대해 언급하고 해외 아이튠즈 차트에서도 1위를 차지했다.