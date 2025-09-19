AI 활용 역량 강화 나섰지만 적용 범위·효과 검증은 숙제

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 예천군이 17일부터 19일까지 군청 정보화 교육장에서 공무원의 데이터 활용 능력 강화를 위한 ‘생성형 AI 활용 하반기 직원 교육’을 열었다.

총 216명이 참여해 프롬프트 작성, 보고서 검토, 이미지 합성 실습 등 최신 AI 도구 활용법을 배웠다.

군은 이번 교육이 행정 효율성을 높이고 정부의 ‘AI 3대 강국 도약’ 기조에 발맞춘 조치라고 설명한다.

그러나 일각에서는 실효성에 의문을 제기한다. 실제로 AI 활용이 보고서 작성이나 이미지 합성에 국한된다면 단순 편의 개선에 그칠 수 있고, 공공행정의 본질적 과제인 정책 기획과 주민 소통 강화와는 거리가 있다는 지적이다.

또 생성형 AI의 오류 가능성과 개인정보 유출 위험을 어떻게 관리할지에 대한 구체적 대책이 부족하다는 목소리도 나온다.

한 공공정책 전문가는 “AI 교육 자체는 긍정적이지만, 기술 습득만으로는 행정 혁신이 이뤄지지 않는다”며 “성과 검증과 책임 있는 활용 기준을 마련하는 것이 더 시급하다”고 말했다.

김학동 군수는 “공무원들이 생성형 AI를 능숙하게 활용할 수 있어야 행정 효율성과 신뢰성을 높일 수 있다”며, “앞으로도 디지털 역량 교육을 체계적이고 지속해서 확대해 AI 기반 행정을 실현해 나가겠다”고 밝혔다.