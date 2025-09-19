14개 이탈리아 도시·유럽 주요 거점 연결 강화 “여행객 환승 편의성 제고 및 네트워크 확장”

[헤럴드경제=서재근 기자] 티웨이항공은 최근 이탈리아 국영항공사인 ITA항공과 인터라인 협약을 체결하고 연계 운항을 시작했다고 19일 밝혔다.

이번 협약으로 양사가 운항하는 노선을 하나의 항공권으로 예약할 수 있어, 유럽 여행객들의 도시간 이동 편의성이 한층 높아질 것으로 기대된다.

티웨이항공의 인천-로마 노선은 ITA항공의 국내선 및 국제선과 연결된다. 승객들은 로마에 도착 후 ITA항공을 이용해 ▷밀라노 ▷피렌체 ▷베네치아 ▷나폴리 등 이탈리아 내 주요 14개 도시로 편리하게 이동할 수 있으며, 국제선 ▷암스테르담 ▷바르셀로나 ▷런던 ▷니스 ▷뮌헨 ▷아테네 등 유럽 핵심 도시로도 이동할 수 있다.

또한 인천-파리, 인천-프랑크푸르트 노선을 이용하는 승객도 ITA항공 국제선을 통해 파리·프랑크푸르트에서 밀라노로 바로 환승할 수 있어, 유럽 내 도시간 이동 선택지가 더욱 다양해진다.

티웨이항공 관계자는 “ITA항공과의 연계 운항으로 승객들이 이탈리아와 유럽 주요 도시를 더욱 편리하게 여행할 수 있게 되어 기쁘다”며 “앞으로도 티웨이항공은 다양한 파트너십을 기반으로 폭넓은 선택권과 차별화된 서비스를 제공해 고객 만족도를 지속 높여가겠다”고 말했다.

한편, 티웨이항공은 독일철도 도이치반(DB)의 ‘레일&플라이’ 서비스를 도입해 항공과 철도 연계성을 강화하고 있으며, 호주 버진 오스트레일리아 및 에어프레미아와 인터라인 협력을 이어가고 있다.