구, ‘여기저기 서울형 키즈카페’ 운영 대상지 선정 9월 20일~10월 26일 주말 오전 10시~오후 5시

[헤럴드경제=박종일 선임기자] 서울 도봉구(구청장 오언석)가 오는 9월 20일부터 10월 26일까지 주말마다 다락원체육공원에서 ‘여기저기 서울형 키즈카페’를 운영한다.

‘여기저기 서울형 키즈카페’는 올해 서울시에서 시범적으로 운영하는 ‘주말특화형’ 키즈카페다.

도봉구가 이번에 시범운영 대상지로 최종 선정돼 다락원체육공원(평화울림터 옆 잔디마당)에서 만나볼 수 있게 됐다.

현장에는 가족이 함께 놀 수 있는 장애물 통과 놀이기구, 공놀이와 블록쌓기 등 아이들의 협동심과 호기심을 자극하는 다양한 놀이기구가 배치된다.

운영 일자는 9월 20일부터 10월 26일까지다. 10월 4일부터 12일까지 연휴기간에는 미운영한다.

운영 시간은 주말 오전 10시부터 오후 5시까지다. ▲오전 10시~오후 12시 ▲오후 12시 30분~2시 30분 ▲오후 3시~5시 1회 2시간씩 총 3회차 운영한다.

이용 대상은 연 나이 4~9세 아동이다. 이용료는 아동 1인당 5천 원(보호자 무료)이다. 2인이상 다자녀(다둥이 행복카드 소지자) 가구인 경우에는 무료다.

이용정원은 회차별 아동 45명이다. 이용 신청은 사전예약 50%, 당일 현장접수 50%로 진행된다. 사전예약은 ‘우리동네 키움포털‘에서 가능하다.

오언석 도봉구청장은 “주말마다 아이들과 어디로 놀러 갈지 고민할 양육자들을 위해 도봉구에서 드넓은 잔디마당에 이색적인 놀이공간을 준비했으니, 이곳에서 가을철 아이와의 즐거운 나들이를 계획해보시길 바란다”고 말했다.