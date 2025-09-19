[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시는 18일 국민의힘 지역의원들과 국회에서 예산정책협의회를 열고 내년도 주요 국비사업의 정부예산 최종 반영과 TK신공항 건설·취수원 이전 등 핵심 현안의 성공적 추진 방안을 논의했다.

이번 예산정책협의회는 김정기 대구시장 권한대행 행정부시장과 이인선 국민의힘 대구시당 위원장을 비롯한 지역 국회의원들이 모두 참석했다.

김정기 대구시장 권한대행은 협의회에서 TK신공항 건설의 기부대양여 방식 추진 한계를 설명하고 사업의 안정적 추진을 위한 금융비용 국비 보조와 범정부 TF 구성의 필요성을 강조하며 지역 정치권의 적극적인 지원을 요청했다.

취수원 이전과 관련해서는 지난 8월 환경부 장관이 주요 사업 현장을 방문해 조속한 대책 마련을 표명한 만큼 이번 정부에서는 반드시 시민들의 먹는물 안전을 확보할 수 있도록 지역 국회의원의 지속적인 관심과 협조를 당부했다.

또 내년도 국비 확보 목표를 4조 3600억원으로 상향 조정하고 정부 예산안에 미반영됐거나 추가 지원이 필요한 주요 국비 사업은 국회 예산 심의시 증액을 요청했다.

주요 국비 사업에는 지역거점 AX혁신 기술개발, 지역 산업의 첨단 기술 기반 강화를 위한 사업, 대구시 대형산불 대응 역량강화, 지하시설물 DB 정확도 개선 등 재난 예방·시민 안전을 위한 사업 등 다양한 분야가 포함됐다.

김 권한대행은 “새정부 출범 초기인 지금이 TK신공항·취수원 이전 등 대구의 미래를 책임질 핵심 과제의 추진 동력을 확보할 적기”라며 “대구가 당면한 과제 해결과 정부 예산안에 미반영된 국비 확보를 위해 지역 정치권이 힘을 모아 줄 것”을 당부했다.

이인선 대구시당위원장은 “대구시가 제시한 주요현안과 국비사업들은 시의 노력만으로 해결할 수 없는 과제다로 국회 예산 심의 과정에서 대구시 주요 사업이 반영될 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.