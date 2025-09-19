원익홀딩스, 최근 한 달 주가 80.97% 급등 ‘로봇주’ 두 자릿수 주가 상승률 수두룩 노란봉투법·주 4.5일제 등도 로봇주 투심 ↑ 정부發 로봇 규제 완화 기대감도 주가 끌어올려 성장성 긍정적이나 실적 불확실

[헤럴드경제=신동윤 기자] 한동안 조용했던 로봇주로 시장 자금이 몰려드는 모양새다. 산업재해에 대한 정부의 ‘엄벌주의’ 기조가 강화할 조짐을 보이면서 가혹한 환경 등에서 위험한 업무를 대신해줄 수 있는 로봇에 대한 괌심이 높아진 것도 주요 요인 중 하나로 꼽힌다. 여기에 일명 ‘노란봉투법’이 국회를 통과하면서 기업들이 노동쟁의 리스크를 피하려 움직이고, 정부가 주 4.5일 근무제 도입을 위한 실노동시간 단축 입법을 연내 추진하기로 하면서 로봇주를 향한 투심은 더 강해지는 모양새다.

18일 한국거래소에 따르면 원익홀딩스 주가는 최근 한 달(8월 18일~9월 18일) 동안 무려 80.97%(6200→1만1220원)나 급등했다.

같은 기간 로보스타(61.76%, 2만7200→4만4000원), 로보로보(41.67%, 4800→6800원), 로보티즈(30.20%, 8만6100→11만2100원), 제우스(27.04%, 1만2280→1만5600원), 에스비비테크(23.44%, 2만900→2만5800원), 티피씨글로벌(17.83%, 1778→2095원), LS티라유텍(13.16%, 5090→5780원), 에브리봇(12.33%, 1만6620→1만8670원) 등도 두 자릿수 상승률을 보일 정도로 강세를 보였다.

증권가에선 최근 산업재해 근절을 위해 속도를 내고 있는 이재명 정부의 각종 정책이 로봇주에 대한 관심을 높이고 있단 분석이 나온다.

앞서 지난 15일 고용노동부는 ‘노동안전 종합대책’을 발표하며 산재 사망사고가 빈발하는 건설사는 등록 말소까지 할 것이라 밝혔다. 또 연 3명 이상 산재 사망사고가 발생한 기업에는 영업이익 5% 이내의 과징금을 부과하기로 했다.

이에 한국경영자총협회에선 같은 날 입장문을 통해 정부의 ‘노동안전 종합대책’이 “기업 경영을 근본적으로 제약하고 존폐를 위협한다”면서 처벌 중심에서 벗어나 자율안전관리가 필요하다고 촉구하기도 했다.

국내 한 건설업계 관계자는 “2020년부터 올해 7월까지 온열질환 산재에 따른 사망자는 17명이며, 70% 이상이 건설업에서 발생했다. 제조·물류업계 등에서도 가혹한 환경 속에서도 작업을 피할 수 없는 노동 현상이 불가피하게 나타난다”면서 “인력을 활용한 노동 자체를 대체하는 피지컬 인공지능(AI)과 로봇을 적극 도입하는 게 현실적 대안으로 떠오르고 있다”고 말했다.

한 증권업계 관계자는 “기업들이 법적 리스크에서 벗어나기 위한 목적을 넘어, 노동자의 안전을 책임지면서도 생산성을 향상하고 글로벌 경쟁력을 강화하기 위한 구체적 대안으로 로봇을 선택하는 중”이라고 짚었다.

이 밖에 다른 노동 이슈들도 로봇주 주가를 견인하는 요소로 작용하고 있단 평가가 나온다.

전날 법제처가 연내 ‘실노동시간 단축 추진 및 국가 지원 근거(가칭)’를 마련해 4.5일제 도입에 시동을 걸겠다고 나선 점도 로봇주에 대한 투심을 자극하는 요소다. 노동시간 단축을 도입한 기업에 세액공제 등 혜택을 주고 근로 시간 단축으로 추가 고용이 발생할 경우 인건비를 지원하는 등 인센티브를 마련하는 게 골자로, 의원 입법 형태로 연내 국회에 제출한다는 게 법제처의 구상이다.

이 밖에도 노란봉투법이 국회를 통과한 다음 날인 지난달 25일 주요 로봇주 주가는 평균 10% 상승하는 모습을 보이기도 했다.

로봇 산업과 관련한 정부의 지원 의지도 로봇주 투심을 깨우는 재료로 활용 중이다.

지난 15일 열린 ‘제1차 핵심규제 합리화 전략회의’에서 AI·자율주행·로봇 등 신산업 성장 속도로 따라가지 못하는 규제를 개선하는 방안을 다룬 것으로 알려지면서 로봇 관련 규제 완화에 대한 기대감도 커졌다.

다만, 증권가에선 각종 이슈에 따라 성급하게 로봇주 투자에 나서선 안 된다고 경고한다. 기업별 실적 등 기술이 실제 기업 수익으로 이어질 지에 대해선 여전히 불확실성이 큰 만큼, 주가 차별화 현상이 발생할 수밖에 없다는 분석이 나온다. 대내외 환경에 따른 변동성 리스크도 투자를 유의해야 할 요인으로 지적된다.

최승환 신한투자증권 연구원은 “중장기적인 관점에서 로봇 산업의 성장은 의심할 여지가 없다”며 “노란봉투법은 로봇 산업 성장의 수많은 계기 중 하나일 뿐”이라고 말했다. 글로벌 로봇 수요가 폭발하는 시점이 오면 국내 기업들이 대규모 수혜를 볼 수 있지만, 속도가 문제인 만큼 로봇주 투자에 ‘선택과 집중’이 필요하다는 게 최 연구원의 지적이다.

다만 최 연구원은 “글로벌 금리 고착화, 지정학 리스크에 따라 로봇 설치 속도는 시장 기대를 하회하고 있다”며 “국내에서도 몇몇 기업을 제외하면 전반적으로 로봇 기업의 실적에 경기 사이클이 크게 반영되고 있는 상황”이라고 진단했다.