산단공-신보 ‘KICXUP Global 2025’ 개최 글로벌 밋업·IR 등 국내외 대기업들 참가

[헤럴드경제=유재훈 기자]한국산업단지공단(이사장 이상훈)과 신용보증기금(이사장 최원목)이 주최한 ‘KICXUP Global 2025’가 지난 10일부터 사흘간 일산 킨텍스에서 성황리에 개최됐다.

18일 산단공에 따르면 ‘Connect & Co-Innovate: 글로벌 협업, 산업단지를 담다’를 슬로건으로 열린 이번 행사는 글로벌 기업, 투자자, 스타트업 관계자 등 400여 명이 참석해 산업단지를 중심으로 한 글로벌 오픈이노베이션의 방향성을 제시했다.

첫날에는 ‘산업단지의 날’ 기념식을 비롯해 박병관 프라운호퍼 한국사무소 대표가 독일 연구기관의 글로벌 협업 사례를 소개하며 산업단지형 개방형 혁신 모델을 제시했다. 이은영 씨엔티테크 실장은 ‘스타트업이 투자자를 설득하는 전략’을 발표해 초기 기업들의 성장 단계별 현실적 과제를 공유했다.

이튿날에는 카이스트 임팩트 MBA 김문규 교수, 우아한형제들, 한국사회투자, 마들렌메모리 등이 참여해 ‘ESG와 산업단지형 친환경 오픈이노베이션’을 주제로 토론을 펼쳤다.

전시장에는 인공지능(AI), 빅데이터, 친환경 소재 등 다양한 분야의 50여 개 스타트업이 참여해 산업단지 현장에 적용 가능한 신기술을 시연했다. 특히, 브이디로보틱스의 이족보행 로봇, 쿳션의 드로잉·아이스크림 로봇 등은 참관객들의 큰 주목을 받았다.

글로벌 밋업존 ‘Connect Lounge’에서는 AWS, 메르세데스벤츠코리아, 한국 마이크로소프트 등 42개 글로벌 기업과 네이버클라우드, 카카오모빌리티, LG전자, CJ ENM 등 40여 개 국내 대중견기업이 참여해 총 126건의 일대일 비즈니스 밋업을 진행했다.

그 결과 투자 네트워크 확장 제안 7건, AI·빅데이터 분야 PoC 추진 12건, 후속 미팅 33건, 후속 투자 논의 8건이 성사되는 등 실질적인 협력 성과를 거뒀다.

IR 스테이지 ‘Pitch Arena’에서는 25개 스타트업이 해외 및 국내 투자자를 대상으로 발표를 진행했다. 심사위원단은 정성·정량 평가를 통해 ㈜바이오바이츠, ㈜그래핀이앤지, ㈜에이아이파크 등을 우수 스타트업으로 선정했다. 선정 기업에는 KICXUP 프로그램 PoC 심사 가점이 부여된다.

마지막 날 진행된 ‘제9회 G밸리 창업경진대회’에선 루키리그와 일반리그 본선에 진출한 8개 팀이 AI·빅데이터, 친환경 소재, 제조혁신 솔루션 등을 발표하며 치열한 경합을 벌였다.

심사 결과, 일반리그 대상은 눈건강 웨어러블 디바이스를 개발한 ㈜에덴룩스(대표 박성용), 루키리그 대상은 비전 AI 기반 PCB 자동화 솔루션을 개발한 ㈜레졸루션(대표 김혁)이 수상해 각각 산업통상자원부 장관상과 서울특별시장상을 받았다.

이번 행사는 산업단지 기반 대중견기업과 스타트업이 한자리에 모여 개방형 혁신의 장을 마련했다는 점에서 큰 의미를 가졌다. 특히, 실질적인 투자와 협력 성과를 도출하며 산업단지가 글로벌 오픈이노베이션 플랫폼으로 도약할 수 있음을 보여주었다.

참가자들은 투자·수요기업 네트워크 확대와 후속 연계 기회 제공 측면에서도 긍정적으로 평가했다.

이상훈 한국산업단지공단 이사장은 “KICXUP Global 2025는 산업단지와 스타트업 간 혁신 파트너십을 글로벌 무대로 확장하는 전환점이 되었다”며 “앞으로도 산업단지를 중심으로 한 기술혁신 협력 생태계 조성에 힘쓰겠다”고 밝혔다.