-SnapX·셀라 네트워크·인젝티브 공동 주최… 페라스 알 사덱 중동·북아프리카 총괄 발표

글로벌 레이어2 프로젝트 보바 네트워크(Boba Network)가 오는 9월 22일부터 한 주간 열리는 코리아 블록체인 위크(KBW) 기간 동안 첫 공식 한국 행사를 개최한다. 이번 행사는 SnapX, 셀라 네트워크(Sela Network), 인젝티브(Injective)와 공동으로 주최된다.

보바 네트워크는 Enya Labs가 핵심 기여자로 참여하는 레이어2 확장 솔루션으로, HybridCompute 기술을 통해 온체인 스마트 컨트랙트와 오프체인 API를 연결하는 것이 특징이다. 이를 통해 인공지능(AI), 토큰화 실물자산(RWA), 게임 등 다양한 산업 분야에서 실제 활용 사례를 제공하고 있다. 글로벌 파트너십과 기술적 통합을 확대하며 이번 한국 행사를 계기로 본격적인 시장 활동을 시작할 계획이다.

행사에서는 Enya Labs 중동·북아프리카 총괄 페라스 알 사덱(Feras Al Sadek)이 기조연설을 통해 보바 네트워크의 한국 및 아시아 시장 비전과 로드맵을 발표할 예정이다. 그의 참여는 한국 커뮤니티 및 파트너십 강화를 향한 보바 네트워크의 의지를 보여주며, 한국을 아시아 확장의 핵심 거점으로 삼겠다는 전략을 의미한다.

보바 네트워크 공동 창립자 알란 츄(Alan Chiu)는 “이번 행사는 단순한 밋업을 넘어 한국 커뮤니티의 중요성을 다시 한번 확인하고, 함께 더 나은 미래를 만들어가겠다는 보바의 확고한 의지를 보여주는 자리”라고 말했다.