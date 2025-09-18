특검, 국민의힘 당사 압수수색 “野 당원 중 통일교 교인 확인” 권성동 구속 후 첫 소환 조사

[헤럴드경제=김아린·이용경 기자] 김건희 여사에 관한 각종 의혹을 파헤치는 민중기 특별검사팀이 18일 한학자 통일교 총재에 대한 구속영장을 청구했다. 한 총재를 전날 소환 조사한 뒤 즉각 신병 확보에 나선 것이다. 한 총재는 통일교가 김 여사에게 청탁하기 위해 고가의 장신구와 가방을 전달했다는 의혹으로 피의자 입건됐다.

박상진 특별검사보는 이날 언론 브리핑에서 “한 총재에 대해 정치자금법과 청탁금지법 위반, 증거인멸 교사, 업무상 횡령 등 혐의로 구속영장을 청구했다”고 밝혔다. 박 특검보는 구속영장 청구사유로 “한 총재가 혐의를 부인하고 있고 증거 인멸 우려가 농후하다고 판단된다”고 설명했다.

전날 저녁 조사를 마치고 특검 사무실을 나서는 한 총재에게 취재진이 ‘김 여사에게 목걸이나 가방을 건넨 적 없는가’라고 묻자 한 총재는 “내가 왜 그래야 하는데”라고 반문했다. ‘권성동 국민의힘 의원에게 1억을 왜 전달했느냐’는 질문에도 “내가 왜 그럴 필요가 있습니까”라고 대꾸했다. 이어지는 질문에 한 총재는 청탁을 지시하거나 승인한 적이 없다며 의혹을 부인했다.

통일교 의혹과 관련해 특검팀은 이날 국민의힘 중앙당사 압수수색을 재차 시도하고 있다. 국민의힘 당원 명부가 담긴 데이터베이스를 관리하는 민간 업체도 압수수색 대상에 포함됐다. 특검팀은 통일교가 교인들을 국민의힘에 대거 입당시켜 영향력을 행사하려 했다고 보고 있다.

박 특검보는 “통일교 교인들의 당원 가입 여부 확인에 필요한 자료를 임의제출받기 위해 국민의힘 당사를 방문해 협의를 진행하고 있다”고 밝혔다. 그러면서 “교인 당원 가입 여부를 확인하기 위한 데이터를 추출해 달라고 협조를 구하는 과정”이라며 “물리적 대치는 아니다”라고 덧붙였다.

앞서 특검팀은 지난달 13일과 18일 통일교 교인 입당 의혹과 관련해 국민의힘 당사 압수수색에 나서 당원 명부 확보를 시도했으나 국민의힘 측 반발로 무산됐다.

같은 날 특검팀은 권 의원을 구속 후 처음으로 불러 조사에 나섰다. 권 의원은 20대 대통령 선거를 앞두고 통일교 측으로부터 윤석열 당시 대선 후보를 지원하는 명목의 1억원대 정치자금을 수수했다는 의혹을 받는다. 박 특검보는 “(권 의원에게) 통일교와 관련된 구체적인 의혹 전반에 관해 물을 것”이라고 밝혔다.