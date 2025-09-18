4대 과학기술원과 협력 지역에 AI 인재 성장 주기 아우르는 생태계 육성 첫 단계로 4대 과기원과 ‘AI 육성 프로젝트’ MOU 체결

[헤럴드경제=박혜림 기자] 카카오가 500억원을 들여 국내 4대 과학기술원과 함께 지역 인공지능(AI) 거점을 만든다. 지역 사회에 청소년기부터 청년기까지, AI 인재 성장 주기를 아우르는 AI 인재 육성 프로그램을 구축해 수도권에 집중됐던 AI 인재·자원을 지역으로 확산시키겠다는 것이다. 궁극적으로는 지역 AI 거점을 글로벌 AI 허브로 키우겠다는 구상이다.

카카오그룹은 5년간 총 500억원 규모의 기금을 조성해 한국과학기술원(KAIST), 광주과학기술원(GIST), 대구경북과학기술원(DGIST), 울산과학기술원(UNIST) 등 국내 4대 과학기술원과 지역 AI 생태계 육성에 나선다고 18일 밝혔다.

정신아 카카오 CA협의체 의장은 “카카오는 그간 쌓아온 AI 기술력과 생태계 육성 경험을 바탕으로, 유망한 지역 AI 인재와 스타트업의 성장 및 글로벌 진출을 지원하고자 한다”고 말했다. 지역의 AI 산업 기반을 강화하고, 유망 인재가 지역 사회 안에서 성장할 수 있는 환경을 조성하겠다는 것이다.

구체적으로 카카오그룹은 4대 과기원과 함께 ▷AI 스타트업 투자 지원 ▷AI 미래 인재 양성 ▷지역 특화 산업 AI 전환 연구 지원 ▷AI 리터러시(이해력) 증진 등 4대 핵심 사업을 추진한다.

사업의 주요 목표는 미래 진로를 고민하는 청소년기부터 스타트업 창업에 이르기까지, 인재 성장 주기를 아우르는 AI 인재 육성 프로그램을 지역 사회에 구축하는 것이다. 지역별 맞춤형 육성 프로그램을 통해 수도권에 집중된 인재와 자원의 지역 확산을 도모하고, 교육-연구-창업으로 이어지는 선순환 구조를 마련해 지역 산업의 AI 전환(AX)을 돕겠다는 복안이다. 각 사업 별 세부 내용은 4대 과기원과 지속적으로 조율한다.

카카오그룹은 이를 위해 각각 대전, 광주, 대구, 울산에 위치한 4개 지역 과기원과 함께 새로운 산학협력 모델도 구축할 계획이다. 나아가 연구 성과의 사업화와 글로벌 진출 촉진을 통해 AI 스타트업 생태계를 강화하고 지속가능한 지역 거점 모델을 통해 국가 AI 경쟁력 강화에도 기여하고자 한다.

사업의 첫 단계로, 카카오그룹의 투자전문 자회사인 카카오인베스트먼트는 4대 과기원과 ‘지역 AI 육성 프로젝트’ 업무협약(MOU)을 체결한다. 카카오인베스트먼트는 과기원 내 우수 인재들이 창업한 AI 스타트업을 선정해 초기자금을 투자하게 된다. 아울러 카카오, 카카오모빌리티, 카카오뱅크, 카카오엔터테인먼트, 카카오페이 등 그룹 주요 계열사 내 전문가들의 멘토링도 지원할 예정이다.

카카오그룹은 과거에도 AI에 대한 이해력 증진과 인재 양성을 위한 여러 활동을 지속적으로 펼쳐왔다. 지역 거점 국립대와 협력해 개발자를 양성하는 ‘카카오테크 캠퍼스’, 대학생·사회혁신가·카카오 개발자가 함께 사회문제 해결을 도모하는 ‘테크포임팩트 캠퍼스’, 시니어의 디지털 접근성 향상을 지원하는 ‘찾아가는 시니어 디지털 스쿨’, 소상공인 AI 활용 역량 강화를 위한 ‘카카오 AI 사장님 클래스’ 등이 단적인 예다.

정신아 의장은 “4대 과기원과 손을 잡고 조성할 AI 거점이 세계로 뻗어 나가는 성장 허브가 될 수 있도록 기여할 것”이라고 공언했다.