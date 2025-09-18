청년 정원사와 주민이 함께 완성한 정원, 지역사회에 새로운 휴식 공간 제공

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구(구청장 김미경)는 ‘2025 정원드림 프로젝트’에 청년과 주민의 협력으로 ‘사이정원’과 ‘수고다방’이 조성됐다고 밝혔다.

‘정원드림 프로젝트’는 산림청과 한국수목원정원관리원이 주최하고 주관하는 청년 참여형 정원 조성 사업이다. 서울시는 올해 처음으로 이 프로젝트에 참여해 총 5개의 정원을 조성, 그중 2곳은 은평구에 조성된 정원이다.

이 프로젝트는 정원 분야 진출을 꿈꾸는 청년들에게 실무 경험과 역량 강화를 지원하기 위한 프로그램이다. 전국 광역지자체를 대상으로 대상지를 선정, 그 부지에 설계 공모를 통해 선정된 대학생들이 직접 정원을 시공하는 방식으로 진행된다.

각 팀에는 전문 정원 작가가 멘토로 매칭돼 설계부터 시공, 유지관리까지 전 과정에 걸쳐 밀착형 지도를 제공함으로써 청년들이 실제 현장에서 실력을 키울 수 있도록 돕고 있다.

‘폴리네이터가든, 정원으로 회복되는 도시’라는 주제로 공모를 거쳐 선정된 관내 정원 2곳은 창릉천 변과 은평 한옥마을 입구에 조성됐다.

창릉천 변 정원에는 실을 엮듯 자연과 사람, 도시의 경계를 잇는 의미를 담은 ‘사이정원: 직조’라는 이름이 붙여졌다. 은평한옥마을에는 하루를 수고한 모두를 위로하는 정원이라는 뜻의 ‘수고다방: 하루를 수고한 당신에게’라는 이름으로 정원이 조성됐다.

특히 ‘수고다방’은 한옥마을 주민들이 자발적으로 나무를 기증, 청년들과 적극적으로 소통하며 정원 조성에 힘을 보탰다. 이처럼 주민과 청년이 함께 만든 정원은 공동체의 가치를 일깨우는 상징적인 공간으로 자리매김하고 있다.

김미경 은평구청장은 “이번 정원 조성을 통해 청년들의 창의적인 아이디어와 주민들의 자발적인 참여가 하나의 공간 안에서 어우러지는 좋은 사례가 됐다”며 “앞으로도 이런 상생형 프로젝트를 적극 유치하고 지원하겠다”고 말했다.