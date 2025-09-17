마중나온 찰스 3세·윌리엄 왕세자와 담소 윈저성 공식환영식서 특급 의전, 주위 철통 경비 런던선 반대 시위 격화…조롱 영상·체포 소동

[헤럴드경제=정목희 기자] 찰스 3세 국왕을 비롯한 영국 왕실 주요 인사들이 17일(현지시간) 윈저성에서 미국 대통령으로서는 처음으로 영국을 두 번째 국빈 방문한 도널드 트럼프 미국 대통령을 성대한 환영식으로 맞이했다.

트럼프 대통령은 첫 임기 중인 2019년 6월 고(故) 엘리자베스 2세 여왕의 초청으로 영국을 국빈 방문한 바 있다. 영국 왕실은 전통적으로 외국 국가수반을 두 번째 임기에는 국빈으로 초청하지 않는 것이 관례지만, 이번에는 이례적으로 트럼프 대통령을 다시 초청했다.

16일 저녁 런던 스탠스테드 공항에 도착해 미국 대사관저 윈필드 하우스에서 밤을 보낸 트럼프 대통령은 이날 부인 멜라니아 여사와 함께 대통령 전용헬기 마린원으로 윈저에 도착했다. 그는 윌리엄 왕세자와 케이트 미들턴 왕세자빈의 환영을 받았고, 이어 찰스 3세 국왕과 커밀라 왕비를 만났다. 이때 윈저성과 런던탑에서는 41발의 예포가 발사됐다.

찰스 3세와 트럼프 대통령은 영국 왕실의 상징물로 금도금 장식이 된 화려한 ‘아일랜드 국가 마차’에 함께 올라 근위대의 호위를 받으며 윈저성 부지를 지나 성으로 들어섰다. 이 마차는 국왕이 의회 개원식에서 ‘킹스 스피치’를 위해 이동할 때 사용되는 전통적인 마차이며, 고 엘리자베스 2세 여왕의 결혼식에서도 쓰였다. 이는 영국 왕실이 트럼프 대통령을 얼마나 성대하게 예우했는지를 보여주는 장면으로 꼽힌다.

커밀라 왕비와 멜라니아 여사는 ‘스코틀랜드 국가 마차’에 함께 올랐다. 커밀라 왕비는 파란색 정장과 모자를, 멜라니아 여사는 트럼프 대통령의 넥타이 색과 비슷한 자주색 챙 넓은 모자를 착용했다. 케이트 미들턴 왕세자빈은 붉은 정장을 입고 환영식에 참석했다.

이후 찰스 3세와 트럼프 대통령은 윈저성 내 공식 환영식장에서 의장대를 사열했다. 현지 언론에 따르면 이날 환영식에는 영국군 1천300명과 말 120필이 동원돼 대규모 의전이 펼쳐졌다. 찰스 3세와 트럼프 대통령은 마차 행렬부터 의장대 사열까지 줄곧 담소를 나누며 환영식을 함께했다.

환영식 이후 두 정상은 윈저성에서 비공개 오찬을 가졌다. 오후에는 영국 국빈 방문 역사상 처음으로 미군과 영국군의 합동 공중분열이 진행된다. 영국 국방부는 이번 행사에 대해 “양국 간 방위와 안보 협력을 상징하는 의미”라며, 양국의 F-35 전투기가 동원될 예정이라고 밝혔다.

윈저 일대는 삼엄한 경계가 펼쳐졌다. 윈저성 주변에는 철제 장벽이 설치됐으며, BBC는 “수년간 윈저성에 수많은 국가수반과 고위급 사절단이 다녀갔지만 이 정도 수준의 보안은 본 적이 없다”고 보도했다.

이날 윈저성 인근에는 관광객과 트럼프 지지자들이 몰려들었고, 수도 런던 도심에서는 트럼프 대통령 방문에 항의하는 시위가 열릴 예정이다. 전날 밤에는 윈저성 앞에 수십 명이 모여 시위를 벌였고, 성 외벽에는 트럼프를 조롱하는 사진과 영상이 투사되기도 했다. 경찰은 이를 중단시키고 현장에서 관련자 4명을 체포해 조사 중이다.