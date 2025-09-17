중국 경제 ‘트리플 둔화’ 코스피, 반도체·조선·방산 중심 구조 전환에 디커플링 뚜렷

[헤럴드경제=경예은 기자] 중국발 경기 부진에도 코스피가 비교적 견조한 흐름을 이어가고 있다. 반도체·조선·방산 등 수출 구조 변화와 대중국 의존도 축소가 맞물리며 디커플링(탈동조화) 현상이 뚜렷해지고 있다는 평가가 나온다.

17일 박상현 iM증권 연구원은 “중국 경기와 국내 주가 간 상관관계가 크게 약화되면서 국내 증시가 중국의 리스크 그늘에서 벗어나고 있다”고 밝혔다.

국내 증시 차별화의 배경으로는 무역수지 흐름, 산업 구조 변화, 수출 다변화가 꼽힌다. 가장 먼저 무역수지 흐름이 달라졌다. 반도체를 제외한 대중 수출에서 적자 규모가 정체되면서 중국 경기 둔화가 국내 수출 전반에 미치는 충격은 제한적이라는 평가다.

주력 업종의 변화도 영향을 줬다. 과거 산업재·자본재 중심이던 국내 수출 구조가 최근에는 반도체·조선·방산 등으로 이동하면서 중국 경기 의존도가 낮아졌다는 것이다. 이에 따라 국내 증시는 구조적 변화에 힘입어 디커플링 현상을 강화하고 있다는 분석이다.

수출 다변화 역시 차별화 요인으로 꼽힌다. 전체 수출에서 대중국 비중이 줄어든 반면 대미 수출과 대아세안 수출은 확대되며 중국발 리스크를 희석시키고 있다. 최근 미국과 아세안 지역으로의 수출이 견조한 흐름을 보인 점도 이를 뒷받침한다는 것이 박 연구원의 설명이다.

나아가 박 연구원은 “미국, 중국을 포함한 전세계적인 인공지능(AI) 투자사이클, 풍부한 글로벌 유동성 흐름과 국내 자본시장 육성 기대감도 중국 경기와 국내 코스피지수 간 디커플링 현상에 기여하고 있다”고 봤다.

반면 중국 경제는 소비·생산·투자 ‘트리플 둔화’에 직면해 있다. 실제 중국의 1~8월 고정투자 증가율은 전년 동기 대비 0.5%에 그쳤다. 이는 7월 1.6%와 시장 예상치(1.5%)를 모두 크게 밑도는 수준으로, 월간 기준으로는 사실상 역성장에 해당하는 셈이다.

부동산 경기 침체가 장기화된 가운데 제조업 투자 증가율마저 코로나 팬데믹 이후 최저 수준으로 떨어졌다. 박 연구원은 “1~8월 제조업 투자증가율은 전년동기 5.1%로 2019년 12월 이후 가장 낮은 증가율”이라며 “중국 경제가 다시 과잉 투자 리스크에 빠져있다”고 했다.

아울러 “생산자물가가 지난 2022년 10월 이후 35개월째 하락세를 이어가고 있는 점도 구조적 취약성을 보여주는 대목”이라고 지적했다.

이처럼 내수 부진과 대외 여건 악화가 겹치며 중국의 연간 성장률 목표치(5% 내외) 달성이 쉽지 않다는 관측이다. 미국의 고율관세로 주요 수출기업들이 타격을 입은 데다 부동산 침체에 따른 내수 위축이 장기화되면서 경기 회복을 지연시키고 있기 때문이다.

박 연구원은 “중국 경제가 투자 과잉 리스크에서 벗어나기 어렵다”며 “올해 성장률 목표 달성을 위해 결국 금리 인하나 지급준비율(지준율) 인하 등 추가 부양책을 내놓을 수밖에 없을 것”이라고 내다봤다. 그러면서 “중국 정부의 정책 대응은 국내 증시의 추가 상승에도 힘을 보탤 수 있을 것”이라고 덧붙였다.