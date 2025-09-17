[헤럴드경제=최원혁 기자] 베트남 다낭 공항 라운지에서 일부 한국인 관광객들이 신발을 벗고 맨발로 자리 차지하는 모습들이 포착됐다.

16일 한 온라인 커뮤니티에는 ‘다낭 공항 라운지에서 민망한 장면’이라는 제목의 글이 올라왔다.

글쓴이 A씨는 며칠 전 베트남 다낭 공항 라운지에서 민망한 장면을 봤다며 사진 3장을 함께 첨부했다.

사진을 살펴보면 여행이 끝나고 귀국을 앞둔 한국인들이 공항 라운지에서 제집인 양 신발을 벗고 맨발로 옆 소파나 테이블에 발을 올려 눈살을 찌푸리게 했다.

A씨는 “아마도 신나게 놀고 야간 비행기를 기다리느라 다들 지친 것 같다”며 “한국인인데 옆 의자에 발을 올리고 잠을 자고 있었고 또 다른 이는 식사하는 테이블 위에 발을 올려놓고 눕기도 했다”고 설명했다.

A씨는 “외국인들은 많지 않았지만 어이없어하는 표정이었고 일하는 베트남 직원들 앞에서 한국인으로서 얼굴이 화끈거렸다”며 “여행지에서 피곤해서 쉬는 건 좋지만 공용 공간에서는 최소한 매너가 필요하지 않냐”고 꼬집었다.

그러면서 “어디서든 멋진 모습을 보여주는 매너 있는 한국인이면 좋겠다. 다른 사람도 많은데 서로 배려해야 한다”고 덧붙였다.

사연을 접한 누리꾼들은 ‘진짜 꼴불견이다’, ‘한국인이 아니길’, ‘맨날 중국인 욕하면서 다를 거 하나 없어 보인다’, ‘저러니 어글리 코리안 소리 듣지’ 등 다양한 반응을 보였다.