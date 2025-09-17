25일 서울여성플라자 1층 아트홀봄 진행

[헤럴드경제=김희량 기자] 대한주택건설협회는 전국의 회원사 실무자를 대상으로 2025년도 하반기 ‘회원사 주택사업 실무교육’을 실시한다고 17일 밝혔다.

해당 교육은 오는 25일 오전 10시30분부터 오후 5시 30분까지 서울 동작구 대방동 소재 서울여성플라자 1층 아트홀봄에서 열릴 예정이다.

이번 실무교육에서는 ▷주택건설사업자의 세무리스크 관리 ▷정부의 부동산 정책 방향과 시장 상황 ▷소규모주택정비사업 및 관리지역 제도 등에 대해 강의할 계획이다.

또 현 정부의 부동산정책 흐름과 2025년 주택시장 상황을 종합적으로 분석해 주는 시간이 예정돼 있다. 주택사업의 전반적인 여건을 명확히 파악하고 이를 바탕으로 변화하는 정책환경과 시장동향에 유연하게 대응할 수 있는 실효성 있는 전략과 방안을 함께 모색한다.

아울러 소규모주택정비사업의 다양한 종류와 추진방식을 명확히 설명하고 유형별 사업절차, 최근의 규제완화 사항 그리고 국비지원 사항에 대해 상세히 알아본다.

이와 관련 정원주 협회장은 “주택건설시장 침체의 골이 깊은 상황에서 회원사들이 효율적으로 사업을 원활하게 진행할 수 있도록 협회의 역량을 모아 지원을 하고 있다”면서 “회원사들의 관심이 높은 분야에 대해 집중적인 실무교육을 실시하는 등 교육의 내실을 강화해 나갈 계획”이라고 밝혔다.