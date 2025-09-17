안전 관리 자문 전문 100% 자회사 “사업장 안전 보건 관리 자문 및 컨설팅 영위”

[헤럴드경제=서재근 기자] 포스코홀딩스가 안전 관리 자문을 전문으로 하는 100% 자회사 ‘포스코세이프티솔루션’을 새로 설립했다고 17일 공시했다.

포스코홀딩스는 신설한 회사와 관련 “사업장 안전 보건 관리 자문서비스 및 컨설팅업을 영위하는 법인”이라고 설명했다.

포스코홀딩스는 신설 회사의 총발행 주식 92만6000주에 대해 전액 현금 출자한다. 지분 가액은 46억3000만원이다.

한편, 포스코그룹은 일부 계열사에서 잇달아 산업재해가 발생하자 지난 7월 안전 관리 전문 회사 설립 계획을 밝힌 바 있다.

아울러 지난 8월을 기점으로 그룹차원의 안전관리 강화를 위해 회장 직속의 ‘그룹안전특별진단TF팀’을 출범하고, 지난 2일에는 글로벌 안전 전문 컨설팅 회사인 SGS와 안전 관리 체계 혁신을 위한 업무협약(MOU)을 체결하는 등 대대적인 안전관리 시스템 및 인프라 개선 작업에 속도를 내고 있다.