국내 최초 8인치탄화규소 전력반도체 생산공장 자체 생산제품 및 파운드리 모두 소화 가능

[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 부산시는 17일 부산 기장군 동남권방사선의과학산업단지 내 아이큐랩 본사에서 ‘아이큐랩 본사 및 생산시설 준공식’을 개최했다고 밝혔다. 이날 준공식에는 박형준 시장, 김권제 아이큐랩 대표, 정종복 기장군수, 김복규 산업은행 수석부행장, 이채윤 리노공업 대표 등 300여 명이 참석했다.

이번에 준공된 공장은 국내 최초 8인치 탄화규소(SiC) 기반 전력반도체 전 공정 생산시설이다. 아이큐랩은 지난 2023년 10월 부산시와 투자양해각서를 체결하고 경기도 안산에서 기장으로 본사 이전을 결정한 바 있다

모두 1000억원을 들여 8750㎡ 부지에 총면적 7322㎡ 규모로 지어졌으며 자체 제품 생산은 물론 위탁생산(파운드리) 서비스까지 가능하다. 아이큐랩은 올해 시범 가동을 거쳐 내년부터 웨이퍼 기준 연간 3만장 규모로 본격 가동할 예정이다.

또 사무동 1개 층(약 200평)을 전력반도체 분야 라이즈(RISE) 현장 캠퍼스로 조성해 ▷지역인재 양성 ▷산학협력 강화 등 현장 중심의 산학 클러스터 모델을 구축할 계획이다. 이번 신규 생산시설 준공으로 아이큐랩은 소자 설계기업에서 전력반도체 종합기업으로 발돋움하게 된다.

부산시는 이번 공장 준공으로 8인치 탄화규소 전력반도체의 국산화 및 첨단기술의 내재화 기반을 마련할 수 있을 것으로 보고 있다. 실제 세계 전력반도체 시장은 미국과 독일이 점유하고 있어 지난해를 기준으로 우리나라는 90% 이상을 수입에 의존하고 있다.

김권제 아이큐랩 대표는“부산시의 전폭적인 지원과 특화단지 지정 덕분에 국내 최초 8인치 탄화규소(SiC) 공장을 성공적으로 준공할 수 있었다”며 “부산을 대표하는 글로벌 전력반도체 기업으로 반드시 성장시키겠다”라고 말했다.