[헤럴드경제=강승연 기자] 해태아이스가 신제품 ‘시모나 크런치킹(사진)’을 출시한다고 17일 밝혔다.

시모나 크런치킹은 2018년 단종된 제품 ‘크런치킹’을 해태아이스의 모나카샌드 브랜드 ‘시모나’에 반영한 제품이다. 크런치킹은 2002년에 출시돼 소리 나는 아이스크림 콘셉트로 인기를 끌었다.

시모나 크런치킹은 바닐라 아이스크림과 초코 코팅의 조화로 부드럽고 달콤한 맛을 냈다. 크런치킹 특유의 초코 퍼핑볼과 초코 코팅을 그대로 구현해 바삭하고 풍부한 식감이 특징이다.

이번 신제품 출시는 지속적인 소비자의 재출시 의견을 수렴하고 반영한 기획이기도 하다. 해태아이스는 이를 통해 자신의 소비에 적극 개입하는 ‘팬슈머(Fan+Consumer)’를 공략한다.

앞서 해태아이스는 지난해 만우절을 기념하여 소비자들의 의견을 반영해 대표 브랜드 시모나와 바밤바의 컬래버레이션 제품 ‘시모나 바밤바’를 출시한 바 있다.

해태아이스 관계자는 “시모나 크런치킹은 과거 인기 제품의 재현에 그치지 않고 소비자의 의견을 적극 반영한 신제품”이라며 “시모나 브랜드의 라인업 재정비로 소비자의 성원에 보답할 것”이라고 말했다.