‘틱톡딜’ 긍정적 전망에 쑨타이이 교수 “틱톡은 협상 카드일 뿐” 美 반도체, 中 희토류 고집에 합의 난항 전망

[헤럴드경제=도현정 기자] 미국과 중국이 4차 고위급 무역 협상을 통해 중국 사회관계망(SNS) 서비스 틱톡 문제를 다루고 있는 가운데, 합의 도출이 어려운 핵심 논제는 반도체와 희토류라는 분석이 나왔다.

‘글로벌차이나’ 편집장인 쑨타이이 미 크리스토퍼뉴포트대 정치학 교수는 16일(현지시간) 중국국제텔레비전(CGTN) 기고를 통해 틱톡은 협상 카드일 뿐, 진정한 난제는 희토류와 반도체라 주장했다. 그는 “최근 협상에서 틱톡이 논의의 중심이 된 것은 이 문제가 양자 관계에서 가장 긴급하거나 중대하기 때문이 아니라, 더 쉽게 합의 가능한 많은 영역이 이전 협상에서 해결됐기 때문”이라 평가했다.

그는 “틱톡은 오히려 결과적으로 양측이 현실적으로 진전을 모색할 수 있는 몇 안 되는 남은 영역 중 하나이기에 부상한 것”이라 분석했다. 미국은 틱톡 문제를 중국의 협상 의지를 판단하는 기준으로 보고 일종의 테스트를 한 것이고, 중국도 틱톡을 협상 카드로 활용했다는 해석이다.

그는 양측이 입장을 줄이기 어려운 난제로 희토류·반도체 수출 통제를 주목했다. 미국은 다음 협상에서 희토류 광물·자석 문제에 집중하고 싶다고 밝혔는데, 미국이 반도체 등 민감한 영역에서 양보하지 않는 한 중국이 희토류에서 크게 물러설 가능성은 작다는 것이다.

쑨 교수는 이번 협상의 성과와 한계에 대해 “양국 관계가 긴장된 상황에서도 협력이 가능한 특정 이슈를 찾을 수 있음을 보여줬다”면서도 “양자 관계의 근본적 문제가 여전히 해결되지 않았음을 상기시켜줬다”고 밝혔다.