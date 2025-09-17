亞 최초 지역 단위 이니셔티브 혁신성, 성장성 갖춘 기업 발굴

토스뱅크는 지난 16일 싱가포르거래소(SGX)에서 열린 ‘넥스트젠 테크 30(NextGen Tech 30)’ 공식 행사에서 2025년 리스트에 국내 기업 최초로 선정(사진)됐다고 17일 밝혔다.

‘넥스트젠 테크 30’은 아시아 최초의 지역 단위 이니셔티브로, 혁신성과 성장성을 갖춘 기업을 발굴, 지원한다. 본 프로그램은 Granite Asia(구 GGV Capital Asia)가 주관하며, AWS(아마존웹서비스), 구글, 엔비디아, MUFG(미쓰비시UFJ파이낸셜그룹) 등 글로벌 전략 파트너들의 후원을 받고 있다. 선정 기준은 ▷AI·디지털 도구 등 혁신적 접근으로 실제 문제를 해결하는 ‘혁신성’ ▷연간 매출 2000만 달러 이상, 연간 50% 이상 성장, 월간 활성 사용자 100만 명 이상(소비자 AI 기업) 중 하나 이상을 충족하는 ‘성장성’ ▷아시아에 본사를 두거나 주요 사업을 운영하는 ‘지역성’이다. 토스뱅크는 출범 이후 ▷하루만 맡겨도 매일 이자를 지급하는 ‘지금 이자받기’ ▷금융사기 피해 고객을 은행이 직접 보상하는 ‘안심보상제’ ▷은행권 최초 평생 무료환전 외화통장 출시 등 차별화된 혁신 서비스를 제공 중이다.

정호원 기자