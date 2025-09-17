POS-스마트플레이스 연동 4개사로 네이버서 인기 방문 시간대 등 확인

네이버가 포스(POS·판매관리시스템 단말기)에 스마트플레이스를 연동해 자영업자들이 보다 효율적으로 매장 운영 관리를 할 수 있도록 편의성을 높이고 있다.

네이버는 ‘플레이스 플러스 베타’ 서비스의 커버리지를 4곳으로 확대했다고 17일 밝혔다.

플레이스 플러스는 포스의 데이터를 네이버의 스마트플레이스에 연동해 방문, 결제 등 매장의 오프라인 정보를 스마트플레이스에서도 한 눈에 확인하고 관리할 수 있도록 하는 서비스다.

네이버는 지난 6월 OKPOS·페이히어·페이앤스토어와 처음으로 플레이스 플러스를 시작했다. 이달부터는 easyPOS의 단말기에도 데이터 연동 서비스를 제공한다. 해당 업체의 포스를 이용하는 음식점 사업주라면 누구나 각 포스사를 통해 플레이스 플러스 서비스를 신청, 매장 현장의 생생한 정보까지 스마트플레이스에서 확인할 수 있게 됐다.

플레이스 플러스를 사용하면 포스를 통해 발생한 결제내역 등의 오프라인 정보가 스마트플레이스 시스템에 연동된다. 사업주는 이를 통해 ▷순매출 ▷유입경로 ▷메뉴별 매출 비교 등 온·오프라인 통계 데이터를 스마트플레이스에서 한 눈에 확인할 수 있다. 온·오프라인 매장 관리가 한층 용이해진 셈이다. 플레이스 플러스 서비스가 적용되는 식당의 플레이스 상세 페이지에는 또 ▷주간 결제 많은 메뉴 ▷인기 방문 시간대 ▷평균 결제 금액 등 사용자의 방문 의사결정을 돕는 핵심 정보가 노출된다. ‘성수 맛집’ 등의 키워드로 검색 시 나열되는 장소 목록에도 해당 정보가 반영되며, 매장의 현장 상세 정보가 제공되는 업체임을 나타내는 ‘place+’ 배지도 표시돼 이용에 참고할 수 있다.

이용자는 포스 데이터를 통해 반영된 생생하고 유용한 식당 정보를 네이버 플레이스에서 확인할 수 있어, 음식점 선택을 위한 더 정확하고 풍부한 검색 결과를 얻을 수 있다. 아울러 플레이스 검색에 노출되는 포스 기반 상세 데이터가 가게의 특징과 현장 정보를 효과적으로 드러내 이용자의 방문 의사를 높여줌으로써 사업주의 매출 확대를 견인할 것으로 예상된다.

이와 함께 POS의 결제 내역을 바탕으로 영수증 인증 없이도 간편하게 리뷰 작성이 가능해 양질의 리뷰를 빠르게 축적하고 효율적으로 관리할 수 있다.

네이버는 플레이스 플러스의 베타 서비스 기간동안 사업주와 이용자의 다양한 의견을 반영해 서비스를 고도화해 나가는 한편, 내달 유니온포스 등 연동 가능한 포스를 더욱 늘려 서비스를 확대해 나갈 예정이다.

이상철 네이버 플레이스 사업 부문장은 “가게 운영에 핵심이 되는 온·오프라인 상의 다양한 데이터를 연동해 사업주에는 매장 운영 효율화 경험을 제공하고 이용자에게는 보다 더 정확하고 풍부한 현장 정보를 줄 수 있도록 플레이스 플러스를 지속 고도화해 나갈 것”이라고 말했다. 박혜림 기자