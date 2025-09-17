17일 안드로이드 적용, iOS 순차 확대 예정 자연스러운 대화… 경유지 포함 요청 이해 장소 검색 고도화, 맞춤형 응답 제공도

[헤럴드경제=고재우 기자] SK텔레콤과 티맵모빌리티은 인공지능(AI) 서비스 에이닷을 티맵모빌리티의 내비게이션 서비스 티맵에 적용해 차량 내 음성 안내 체계를 전면 개편했다고 17일 밝혔다. 기존 ‘누구(NUGU)’ 기반 음성 안내는 에이닷으로 대체된다.

이번 업데이트는 17일부터 안드로이드 운영 체제에서 우선 제공된다. iOS 운영 체제에는 순차 확대될 예정이다. 양사는 티맵이 ‘대화형 모빌리티 AI에이전트’로 발돋움할 것으로 기대하고 있다.

▶자연스러운 대화부터 맞춤형 응답까지= 우선 정해진 명령어 없이 자연스럽게 말해도 에이닷이 요청을 이해하고 수행할 수 있게 됐다. 세부적으로 경유지를 포함한 경로를 한 번에 요청할 수 있다. 운전자가 “근처 주유소 들렀다 집에 가자”라고 말하면, 목적지인 ‘집’과 경유지인 ‘주유소’를 함께 인식해 최적의 경로를 안내하는 식이다.

또 운전자가 정확한 지명을 말하지 않아도, 요청을 자동으로 교정해 적절한 후보지를 제시한다. 예를 들어 운전자가 ‘광탄면 행정 복지센터’를 ‘광탄면 행복 복지센터’로 잘못 말했더라도, 에이닷이 장소명을 보정해 운전자에게 ‘광탄면 행정 복지센터’로 안내하겠다고 제안한다.

이에 더해 조건·테마 기반 검색 기능 추가 등 정보 검색 기능도 강화된다. “주차할 수 있는 카페 찾아줘” “지금 영업하는 식당 어디야” 등 조건을 포함한 검색부터 “분위기 좋은 식당 가자” “아이와 함께 가기 좋은 곳 알려줘” 등 테마별 검색도 가능하다.

나아가 운전자 요청 시 해당 장소의 ▷영업시간 ▷메뉴 ▷리뷰 요약 등 상세 정보까지 제공한다. 단, 정보 제공은 티맵에서 관련 정보를 확인할 수 있는 장소인 경우 가능하다. 운전자의 주행 이력과 즐겨찾기 데이터를 반영한 맞춤형 응답도 가능해진다. 운전자가 “유치원으로 가자”라고 말하면, 즐겨 찾기 한 유치원이 우선 추천된다.

▶다양한 기능 음성 수행, 안전하고 편리한 주행 환경= 이와 함께 에이닷이 도입된 티맵은 ▷실시간 교통 상황 확인 ▷전화·문자 발신 ▷플로(FLO)·멜론을 통한 음악 재생 ▷날씨·뉴스 조회 ▷일정 확인 ▷일반 검색 등 다양한 기능을 음성으로 수행할 수 있다. 음악 전체 재생 및 일정 확인은 운전자가 에이닷 계정을 티맵 계정과 연동한 경우에 가능하다.

양사는 음성 안내·제어 기능이 안전하고 편리한 주행 환경을 만드는 데 기여할 것으로 기대하고 있다. 나아가 고객 피드백과 주행 데이터를 바탕으로 서비스를 고도화할 계획이다.

김지훈 SKT AI사업전략본부장은 “명령어 중심의 일방향적 소통을 넘어, 운전자의 의도를 이해하는 자연스러운 대화 경험을 제공하고자 한다”며 “에이닷이 사용자의 요구를 선제적으로 파악하고 원하는 후속 행동까지 매끄럽게 수행할 수 있도록 지속 고도화하겠다”고 밝혔다.

전창근 티맵모빌리티 CPO는 “사용자의 주행 환경과 발화 의도를 이해하고 실행함으로써 기존 내비게이션 사용성을 뛰어넘는 대화형 모빌리티 AI 경험을 열게 됐다”며 “티맵은 에이전틱 AI 고도화를 통해 서비스 이용에 혁신적인 경험을 지속 제공해 갈 것”이라고 말했다.