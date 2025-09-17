47억 들여 정신질환관리체계 구축 “지역 의료체계 디지털 전환 선도”

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 보건복지부의 ‘지역의료혁신연구개발사업’에 선정된 울산권역예방관리혁신센터(센터장 옥민수)가 17일 개소식을 가지고 본격 활동에 들어간다.

울산권역예방관리혁신센터는 오는 2029년까지 47억5000만원을 투입해 디지털 건강관리 기술과 환자 보고 기반(PRO·Patient Reported Outcome) 체계를 활용한 정신질환 관리체계 고도화 사업을 추진한다.

울산시는 이를 통해 정신질환 관리 기반이 부족한 지역 현실을 극복하고, ‘인공지능(AI) 수도 울산’의 위상에 걸맞은 통합 공공의료 혁신 기반을 구축한다는 계획이다.

센터가 개발하는 체계는 정신질환 관리뿐만 아니라 암, 고혈압, 당뇨병 등 만성질환 및 치매 관리와 재활치료 분야로도 확대가 가능해 울산 지역의 의료체계 디지털 전환을 선도할 것으로 기대된다.

울산시 관계자는 “혁신센터 개소로 지역사회 정신질환자 퇴원 후 관리 공백을 해소하고, 예방적이고 지속적인 지역 기반 정신건강 관리 시스템을 마련할 수 있을 것”이라고 소개했다.