[헤럴드경제=민성기 기자] 중증 우울증을 앓는 가정의학과 전문의 겸 사업가 여에스더(60)가 근황을 전했다.

16일 유튜브 채널 ‘여에스더의 에스더TV’에는 ‘여에스더 최근 근황 “귀신처럼 하고 다녀..(?)”’라는 제목의 영상이 공개됐다.

여에스더는 살이 많이 빠진 것 같다는 제작진의 질문에 “지금 52㎏까지 빠졌다. 2㎏ 정도 빠졌다”고 답했다.

이어 그는 “최근에 우울증 약을 하나 추가했는데 부작용이 입맛이 없어지는 거다. 안 좋은 점은 기운이 없다는 거고, 좋은 점은 옷들이 들어간다”고 설명했다.

남편 홍혜걸 의학박사는 “집사람이 약이란 약은 다 먹는다”며 “갑상선암(갑상샘암) 수술도 하고 뇌동맥류, 중증 천식도 있다. 발작적으로 숨을 못 쉬어서 난리가 난다”고 했다.

이어 “우울증 때문에 아무 데도 안 나간다. 촬영하니까 이 옷을 입은 거다. 그냥 귀신처럼 잠옷 입고 누워있다”고 여에스더 평소 모습을 설명했다.

그러자 여에스더는 “나보고 예쁘다더니 귀신처럼 보이나. 내가 누워있으면 맨날 와서 ‘우리 통통이 예쁘다’ 하더니”라며 서운함을 드러냈다.

이에 홍혜걸은 잠깐 당황한 듯하더니 “립서비스였다. (아내가) 맨날 하루 종일 침대에 누워있다. 깨어 있을 땐 유튜브 보고 밥도 다 시켜 먹는다. 내가 돈이 없나 시간이 없나. 나도 맛집 좀 가고 싶다”고 토로했다.

앞서 홍혜걸은 소셜미디어를 통해 “아내가 우울증 때문에 간단한 한 줄 답장조차 큰 고역이 된다”며 “무쾌락증 증상으로 여행, 쇼핑, 운동, 맛집 등에서 즐거움을 찾지 못한다”고 전한 바 있다.