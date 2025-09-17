[헤럴드경제=민성기 기자] 그룹 원더걸스 출신 가수 선예가 대학 강연 도중 암살된 우익활동가 찰리 커크를 추모하는 글을 올렸다가 돌연 삭제했다.

선예는 지난 16일 자신의 SNS에 찰리 커크의 사진과 함께 요한일서 4장 9절과 10절을 인용해 “하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내심은 그로 말미암아 우리를 살리려 하심이라”, “사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목제물로 그 아들을 보내셨음이라”라는 구절을 남겼다.

하지만 해당 글은 게재된 지 얼마 지나지 않아 삭제됐다.

도널드 트럼프 미국 대통령 측근인 커크는 지난 10일(현지 시간) 미국 유타밸리대학교 강연 도중 타일러 로빈슨이 쏜 총에 맞아 숨졌다. 커크는 고등학교 3학년 때부터 청년 보수로 이름을 알렸으며 ‘터닝포인트USA’를 설립해 가장 영향력 큰 청년 보수 단체로 성장시킨 인물이다.

이후 그룹 슈퍼주니어 멤버 최시원, 배우 진서연, 최준용 등이 추모 글을 SNS에 올렸다. 다만 일부 누리꾼들은 커크가 생전 인종 차별, 여성 혐오적 발언을 일삼았다며 이들을 비판했다.

슈퍼주니어 팬 일부가 최시원의 팀 탈퇴를 요구하는 등 논란이 불거지자 최시원은 추모글 삭제 후 “정치적 성향을 떠나 너무나 마음 아픈 비극이라 추모한 것”이라고 해명했다.