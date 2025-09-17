트럼프, 두번째 영국 국빈방문에 MS 등 빅테크 투자 봇물 방문 기간 중 100억 달러 이상 거래 예고

[헤럴드경제=도현정 기자]16일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령이 두번째 영국 국빈방문길에 나서면서 마이크로소프트와 구글 등 빅테크들도 대규모 영국 투자 계획을 밝혔다.

로이터 등의 보도에 따르면 마이크로소프트는 오는 2028년까지 향후 4년간 영국 사업 및 인공지능(AI) 인프라에 300억 달러(약 41조4000억원) 이상을 투자할 계획이라고 밝혔다. 브래드 스미스 마이크로소프트 대외정책 총괄 사장은 대규모 데이터센터 구축 등을 위한 155억달러(약 21조4000억원)의 추가 자본 확장과, 인프라 운영을 위한 151억 달러의 운영비 등을 영국에 투자할 것이라 말했다. 마이크로소프트는 영국 클라우드 컴퓨팅 기업 엔스케일(Nscale)과 협력, 2만3000개의 첨단 인공지능 칩을 탑재한 영국 최대 슈퍼 컴퓨터를 구축할 것이란 계획도 전했다.

스미스 사장은 “영국 반독점 규제 당국이 지난 2023년 마이크로소프트의 액티비전 블리자드 인수에 대한 반대를 철회한 이후 지난 몇 년간 영국의 규제 환경이 개선됐고, 투자 여건이 무르익었다”고 덧붙였다.

구글도 16일(현지시간) 런던 인근에 새 데이터센터를 여는 등 총 68억달러(약 9조4000억원) 규모의 신규 투자를 할 것이라 밝혔다. 데이터센터는 클라우드, 검색, 지도, 워크스페이스 등 인공지능 기반 서비스 수요 증가에 대응하기 위한 조치다. 구글은 영국계 에너지 기업 셸과 영국의 에너지 전환, 전력망 안정 등을 위한 합의도 했다고 전했다. 구글은 이번 투자로 영국 내 사업체에서 연간 8250개의 일자리가 창출될 것이라 강조했다.

블룸버그 통신에 따르면 챗GPT 개발사인 오픈(AI)와 AI반도체 기업 엔비디아도 영국에서 수십억달러 투자 계획을 발표할 예정이다. 샘 울트먼 오픈AI CEO와 젠슨 황 엔비디아 CEO는 이번 트럼프 대통령의 영국 방문에 동행했다. 두 회사 모두 런던의 데이터센터 업체인 엔스케일과 데이터센터 건설 프로젝트를 공동 추진중이다.

엔비디아는 여러 기업과 협업, 12만개의 첨단 그래픽처리장치(GPU)를 영국 전역에 배치할 예정이다. 현재까지 유럽에서 진행된 사업 중 최대 규모의 배치라는게 엔비디아의 설명이다.

세일즈포스도 오는 2030년까지 영국 사업에 추가로 20억 달러(약 2조7500억원)를 투자할 예정이다. 코위어브는 20억5000만 달러(약 2조8200억원)투자, 지난 1년 간 총 투자액을 34억 달러(약 4조7000억원)로 늘릴 계획이다.

미국 고위 당국자들은 트럼프 대통령의 영국 방문 기간에 총 100억달러(약13조8000억원) 이상의 경제 합의가 발표될 것이라 전했다.

미국 빅테크들의 연이은 투자 발표는 출범 1년만에 지지율 급락으로 곤경에 처한 키어 스타머 영국 총리와 노동당 정부에 숨통을 틔워줄 것이란 전망이다. 스타머 총리는 금융 서비스, 기술, 에너지 분야 대형 기업들과 긴밀히 연계해 대규모 투자를 유치, 영국 경제 성장을 내세워 국내에서의 지지를 끌어낼 계획이다. 이날 영국 정부는 성명을 통해 “사상 최초의 미국과 영국 기술 협정은 새로운 의료 혁신, 청정 에너지, 지역 사회와 기업에 대한 더 많은 투자를 가져올 것”이라 기대감을 전했다.