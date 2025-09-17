[헤럴드경제=최원혁 기자] 서울 한복판에서 대만 국적 여성이 한국인 남성들한테 폭행당한 사건이 일어났다.

15일 대만 FTV 등에 따르면 대만 국적 유튜버 A씨가 지난 14일 밤 서울 마포구 홍대거리에서 한국인 남성 2명으로부터 폭행을 당했다.

당시 A씨는 친구 B씨와 함께 길을 걷다 한국인 남성 2명에게 ‘같이 하룻밤을 보내자’는 제안을 받았다. 특히 한 남성은 B씨의 어깨에 손을 얹거나 머리를 쓰다듬는 등 신체 접촉까지 했다.

A씨가 B씨를 대신해 “제 친구를 만지지 말아달라. 아무 관계도 아니지 않냐”고 막아섰다. 하지만 남성은 A씨에게 손가락 욕설을 하더니 “집에 데려다주겠다”며 스킨십을 이어갔다.

A씨가 결국 욕설로 받아치면서 말다툼은 폭행으로 이어졌다. 그 과정에서 남성은 A씨의 뺨과 팔다리 등을 폭행했다.

A씨는 친구를 대피시킨 뒤 경찰에 신고했다. 가해자들은 현장을 떠나려고 했지만 A씨는 죽을 힘을 다해 남성들을 붙잡아놨다. 이후 5분 만에 경찰이 현장에 도착하면서 사건이 마무리됐다.

A씨는 “단순히 (하룻밤 제안을) 거절했을 뿐인데, 이렇게 폭력을 당할 줄 몰랐다”며 “폭행으로 엄지손가락이 부러졌고 온몸이 멍투성이”라고 호소했다.

아울러 A씨는 경찰의 대응을 비판했다. 그는 “경찰이 적극적으로 CCTV를 확인하거나, 체포에 적극적이지 않았다. 제 여권번호만 확인한 뒤 놀랍게도 가해자들을 먼저 풀어줬다”고 주장했다.

사건 이후 A씨의 유튜브와 SNS에는 한국에서 비슷한 일을 겪었다는 대만 여성들의 경험담이 쏟아졌다.

한 대만인 여성은 한국인 남성이 추근대는 영상과 함께 “레즈비언처럼 생겼다는 말을 들었는데도 집에 같이 가자고 했다. 홍대에 갈 친구들은 이 얼굴을 꼭 기억해라”고 했다.

‘혐중’정서 확산…‘중국인 오인’ 대만 관광객 폭행 이어져

중화권 국가 관광객들에 대한 반감이 폭행으로 이어지는 사건들이 최근 발생하고 있다.

30대 남성이 중국·대만 관광객을 폭행한 혐의로 기소돼 1심에서 실형을 선고받기도 했다.

법조계에 따르면 서울서부지법 형사 7단독 마성영 판사는 특수폭행·폭행 혐의로 구속 기소된 곽모(35)씨에게 징역 10개월을 선고했다.

곽씨는 지난 4월1일 버스 안에서 중국어로 시끄럽게 대화했다는 이유로 서울 마포구 거리에서 중국인 여성 2명을 폭행한 혐의를 받았다.

곽씨는 버스에서 피해자들과 함께 하차해 70m 정도를 쫓아간 뒤, 중국어와 영어가 섞인 욕설을 하며 두 사람을 폭행했다.

닷새 뒤인 6일에도 서울 마포구 한 식당에서 대만 국적 남성과 여성이 대화하는 모습을 보고 중국인으로 생각하고 욕설을 해 시비가 붙었다.

곽씨는 피해자들이 식당 밖으로 나오자 준비해 둔 소주병을 휘둘러 피해 남성 머리를 내리쳤고 깨진 유리 파편은 옆에 있던 여성의 이마에도 튀었다. 곽씨는 폭행을 저지하는 식당 직원의 허벅지와 무릎을 깨물고 도주한 것으로 조사됐다.

재판부는 양형 이유에 대해 “피고인이 평소 중국인에 대한 적대감을 가지고 있다가 실제로 야간에 중국인을 노리고 범한 혐오 범죄로 보이는 바 엄한 처벌이 필요하다”고 판시했다.

명동 ‘반중집회’ 금지…결국 칼 빼들었다

‘혐중’정서로 반중 시위가 서울 명동, 주한 중국대사관 인근 등에서 이어진 가운데 관광객들의 안전과 상인들의 생계 등을 고려해 경찰이 시위대의 명동 진입을 금지했다.

서울 남대문경찰서는 12일 보수단체인 ‘민초결사대’의 명동 인근 반중 집회에 집회 제한 통고를 전달했다. 경찰은 향후 유사한 다른 집회도 마찬가지로 제한할 방침인 것으로 알려졌다.

명동 인근에선 윤석열 전 대통령 탄핵 이후 보수단체들의 반중 시위가 연달아 이어졌다. 일부 집회 참가자들은 상인들에게 욕설을 하며 충돌이 발생하기도 했다.

이에 명동관광특구협의회는 “좁은 도로에 200~500명이 몰려 혐오 발언을 쏟아내 안전사고 우려까지 커지고 있다”며 경찰에 집회를 제한해 줄 것을 요청했다.

지난 7월에는 보수단체 ‘자유대학’ 관계자들이 다이빙 주한 중국대사의 얼굴이 그려진 중국 국기 현수막을 찢는 일이 벌어져 중국대사관이 외교부에 항의 서한을 보내기도 했다.