[헤럴드경제=최은지 기자] 미래 먹거리로 부각되는 바이오의약품 위탁개발생산(CDMO) 시장에 앞다퉈 뛰어든 기업들이 철수하고 있다. 기술 난도에 장기 투자 등 높은 진입장벽을 실감하면서다.

삼성바이오로직스를 비롯, CDMO 시장에서 괄목할만한 성과를 기록한 기업이 등장하면서 전통 제약사 등도 앞다퉈 CDMO 사업에 관심을 내비치고 있지만, 단순히 신규 수입원 확보 차원에서 접근해선 이내 한계에 직면할 수 있다는 지적이 나온다. 유행처럼 사업에 뛰어들기보단, 신중한 접근이 필요하다는 의미다.

CDMO 사업 성장성은 확실, 하지만…

CDMO 사업의 성장성엔 이견이 없는 기류다. 글로벌 바이오의약품 시장은 2023년 5649억달러에서 오는 2028년 9900억달러로 연간 11.9%씩 성장할 것으로 전망된다.

국제 의약품 시장 환경의 변화도 기회요인으로 꼽힌다. 도널드 트럼프 미국 행정부발 공급망 재편과 약가 인하 정책도 바이오의약품 CDMO 산업에는 성장을 가속화할 것이라는 기대가 나온다.

미국이 중국을 의약품 공급망에서 배제하기 위한 생물보안법을 재추진하는 상황도 긍정적이다. 법이 시행되면 글로벌 제약사들은 다른 생산기지를 찾아야 한다. 그 때 고품질 의약품을 생산할 수 있고 미국과 우호적인 관계에 있는 국내 기업에 유리하게 작용할 것이란 분석이다.

미국 등 선진국의 약가 인하 정책과 바이오시밀러 시장의 성장 역시 바이오의약품 CDMO 산업의 성장 동력으로 꼽힌다. 한국바이오협회 자료에 따르면 오는 2029년까지 50개 이상의 바이오시밀러가 출시될 예정으로, 이러한 시장 확대는 CDMO 수요 증가로 이어질 수 있다.

이 같은 분위기에 힘입어 최근 업계의 CDMO 진출도 마치 유행처럼 이뤄졌다. 문제는 앞다퉈 뛰어든 기업들이 실적 부진을 이어가거나 최종적으로 사업에 철수하는 데에 있다.

2022년 세포유전자치료제(CGT) CDMO 사업에 진출한 HK이노엔은 지난 7월 사업 철수를 결정했다. 차세대 치료법 시장에 뛰어든 HK이노엔은 경기 하남에 세포유전자연구센터를 설립하고 CDMO 사업까지 야심차게 시작했지만, 높은 기술 난이도와 낮은 사업성에 막혔다.

2021년 미국 ‘리스트랩(List Biological Laboratories)’를 인수해 마이크로바이옴 CDMO 사업에 뛰어들었던 지놈앤컴퍼니는 지난 2월 사업 철수를 결정했다. 2023년 기준 CDMO 매출이 전체 매출의 83%(119억원)까지 차지하는 핵심 사업이었으나, 마이크로바이옴 시장의 둔화로 CDMO 매출도 줄어들었다.

대규모 자금을 투입한 대기업 계열사들도 사정은 마찬가지다. 2021년 CGT CDMO 사업에 진출한 CJ제일제당은 임상 지연 등으로 2024년 영업권 손상으로 인식됐다. 2022년 항체치료제 CDMO 사업에 진출한 롯데바이오로직스는 2024년 영업적자를 기록했다.

신약 개발 리스크에선 자유롭지만…진입장벽은 높은 ‘CDMO’

CDMO는 ‘Contract Development and Manufacturing Organization’의 약자로, 제약·바이오 기업으로부터 의약품 개발과 생산 과정을 위탁받아 대신 수행해주는 전문 기업을 뜻한다. 기존에는 단순한 제조와 포장 서비스에 집중한 ‘위탁생산’(CMO)이 많았지만, CDMO는 초기 연구개발부터 상용화까지 7~10년 주기의 ‘엔드 투 엔드(End-to-End)’ 서비스를 제공한다.

필수재 성격을 지닌 바이오의약품은 다른 제조업이나 소비재 산업에 비해 경기변동에 대한 민감도가 낮다. 또 신뢰가 중요한 CDMO 사업 특성상 장기 충성 고객들이 많은 것도 장점이다. 높은 기술적 진입 장벽 및 전문 인력 보유, 엄격한 규제(GMP 인증) 등 까다로운 분야인 만큼, 한 번 거래의 물꼬를 튼 기업이 향후에도 추가 계약을 할 가능성이 높다.

따라서 이 CDMO 사업에서는 규모의 경제에 유리한 ‘생산능력’과 역량 및 신뢰도를 상징하는 ‘트랙레코드(Track Record)’가 가장 중요한 경쟁력으로 꼽힌다. 트랙레코드가 부족할 경우 시설 가동률 저하와 높은 고정비 부담으로 영업손실로 이어지기도 하고, 생산능력이 부족할 경우 고객사를 빼앗길 가능성도 높다. CDMO 사업이 진입 장벽이 높다고 평가되는 이유다.

바이오의약품 CDMO에 성공적으로 안착한 대표적인 사례가 삼성바이오로직스다. 우수한 생산능력과 트랙레코드를 보유해 지속적인 수주를 이어가며 수익을 창출하고, 자체 투자재원을 통해 추가 증설과 트랙레코드 확장이라는 ‘선순환 구조’를 이어가는 성공 모델로 꼽힌다.

2011년 1공장 착공을 시작한 삼성바이오로직스는 현재 5공장까지 총 생산능력 78만4000ℓ로 세계 1위의 생산능력을 보유하고 있다. 오는 2032년까지 총 7조5000억원을 투자해 8공장까지 총 132만4000ℓ의 초격차 생산능력을 확보한다는 계획이다.

한국기업평가는 리포트에서 “현시점에서 삼성바이오로직스를 제외한 업체들은 영업실적 및 투자 관련 재무부담 등 신용도 상 부정적 요인이 긍정적 기대효과를 상회하고 있는 것으로 분석된다”고 밝혔다.

전통제약사들도 삼성바이오로직스의 성공사례를 벤치마킹해 CDMO 사업에 진입하고 있다. 전통제약사들에게 고정적인 재원 확보와 수익성을 강화할 수 있고, 중견 제약사나 바이오 벤처들은 신약 개발 리스크를 피하고 수익성을 높이기 위한 전략적 판단이다. 유한양행 자회사 유한화학, 녹십자 자회사 지씨셀, 대웅제약 계열사 대웅바이오, 종근당 계열사 경보제약 등이 CDMO 사업에 진출했다.

한국기업평가는 “전통제약사는 신약 개발 및 제네릭(복제약) 생산이라는 본업과 바이오의약품 CDMO 사업을 동시에 추진해야 하기 때문에 CDMO를 전업으로 영위하는 기업 대비 투자 규모나 속도 면에서 뒤쳐질 수밖에 없는 구조적인 한계를 가지고 있다”며 “신규 수익원 확보를 위한 CDMO 사업으로의 진출은 중·단기간 전통제약사 신용도에 부정적인 영향을 미칠 것”이라고 전망했다.