[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대성에너지는 16일 대한적십자사 대구지사(회장 배인호) 강당에서 민족의 명절 한가위를 맞아 대구 남구 지역 취약계층을 위한 ‘한가위 맞이 희망꾸러미 나눔 활동’에 참여하고 후원금을 전달했다.

희망꾸러미 나눔 활동은 지역사회와 함께 상생하며 사회적 책임을 다하기 위한 대성에너지의 노력의 일환으로, 명절을 앞두고 경제적 어려움으로 소외되기 쉬운 이웃들에게 따뜻한 정을 전하기 위해 마련됐다.

이날 행사에 참여한 대성에너지 직원들은 적십자사봉사회 남구협의회와 함께 추석 명절에 꼭 필요한 식료품, 통조림, 건강기능식품 등 8종의 생필품으로 구성된 희망꾸러미 선물 세트를 포장부터 직접 가정 방문까지 참여해 따뜻한 마음을 전했다.

나눔 활동에 참가한 대성에너지 정광열 차장은 “한가위를 맞아 우리 지역 이웃들에게 작은 보탬이 될 수 있어 매우 뜻깊다”며 “앞으로도 소외계층을 위한 나눔문화 확산에 적극적으로 참여하겠다”고 말했다.