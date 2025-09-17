15일 강릉시청에서 전달식 진행

[헤럴드경제=김희량 기자] HDC현대산업개발은 최근 극심한 가뭄으로 어려움을 겪고 있는 강릉시 주민들을 돕기 위해 생수 10만병을 전달했다고 17일 밝혔다.

지난 15일 강릉시청에서 진행된 전달식에는 김상영 강릉시 부시장, 김선정 강릉시자원봉사센터장, 이창섭 HDC현대산업개발 강릉 오션시티 아이파크 소장 등이 참석했다. HDC현대산업개발이 지원한 생수는 강릉시자원봉사센터를 통해 강릉시 전역 주민들에게 긴급하게 전달될 예정이다.

HDC현대산업개발 관계자는 “지난 주말 반가운 단비가 내렸지만, 장기간 이어진 강수 부족으로 농업용수와 생활용수가 크게 줄어 강릉시는 가뭄 재난지역으로 지정되는 큰 어려움을 겪고 있다”라며 “강릉 주민들께 당장 필요한 생수를 제공해 조금이나마 불편을 덜어드리고자 했다”라고 말했다.

HDC현대산업개발은 지역사회가 처한 현실적 어려움에 맞춘 지속적이고 실질적인 지원을 이어가고 있다. 지난 봄 경북 산불 발생 당시에는 이재민들에게 긴급 구호 물품을 지원하고 임시 쉼터 마련 봉사 활동을 펼친 바 있다.