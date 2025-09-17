[헤럴드경제(청송)=김병진 기자]경북 청송군은 최근 2024년부터 추진한 청송읍 금곡1지구에 대한 지적재조사사업을 완료했다고 17일 밝혔다.

지적재조사사업은 토지를 정확하게 조사･측량해 실제 현황과 일치하지 않는 지적공부의 등록사항을 바로잡고 종이 지적을 디지털 지적으로 변환하기 위해 실시하는 사업이다.

오는 2030년까지 추진된다.

이번에 지적재조사사업이 완료된 금곡1지구는 토지 일필지 측량, 소유자 간 경계협의, 경계결정위원회 심의·의결 등의 철차를 거쳐 총 874필지의 토지경계를 새로이 확정햇다.

또 이번 사업으로 면적증감이 발생한 토지는 감정평가법인 등이 평가한 감정평가액을 기준으로 토지소유자에게 징수하거나 지급할 예정이다.

군은 이번 지적재조사사업으로 경계 불일치로 인한 분쟁을 줄이고 정확한 지적정보 확보를 통해 행정업무의 효율성과 공정성을 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

윤경희 청송군수는 “원활한 경계협의를 위해 적극적으로 협조해 준 토지소유자 및 이해관계인에게 감사하다”며 “앞으로도 꾸준한 지적재조사사업을 통해 군민의 재산권을 보호하고 지역 발전을 위한 기반시설 정비에 최선을 다하겠다”고 말했다.