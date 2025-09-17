30일까지 접수, 교육콘텐츠 보유 단체 또는 개인 신청 가능 선정된 프로그램은 관내 초·중·고 교육과정 및 방과후 활동과 연계

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구(구청장 김미경)는 오는 30일까지 ‘2026년 은평교육콘텐츠 연계사업’ 프로그램을 모집한다.

구는 이번 공모를 통해 학교 교육과정 및 방과후 활동과 연계가 가능한 다양한 교육 프로그램을 발굴하고 아동·청소년에게 폭넓은 배움의 기회를 제공할 예정이다.

은평교육콘텐츠연계사업은 지역사회의 우수한 교육자원을 학교와 연결해 다채로운 교육 경험을 제공하고 있다.

이번 공모를 통해 모집하는 분야는 총 6개 분야로 ▲문화예술체육 ▲진로체험활동 ▲인성심리정서 ▲창의과학융합 ▲마을탐방 ▲기후생태환경이다.

신청 자격은 아동·청소년을 대상으로 한 교육콘텐츠자원을 보유하고 프로그램 운영 역량을 갖춘 서울시 소재 단체 또는 개인이면 신청할 수 있으나, 영리 목적의 단체 또는 학원은 제외다.

공모에 접수된 프로그램은 심사 과정을 거쳐 최종 선정되며, 선정된 프로그램은 지역내 67개 초·중·고·특수학교와 연계해 운영된다.

공모 신청을 희망하는 단체 또는 개인은 은평마을방과후지원센터 공식 누리집에서 공고문을 확인하고, 신청서를 작성해 이메일로 제출하면 된다.