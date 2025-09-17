‘국제질서 공동 수호·평화 발전 촉진’ 주제로 사흘간 열려…18일 개막식 열병식 이어 군사 분야 국제행사…시진핑 대미 메시지 낼까 ‘주목’

[헤럴드경제=김지헌 기자] 중국이 주최하고 100여개 국가의 국방·군사 분야 지도자와 전문가가 참가하는 연례 다자안보회의 베이징 샹산(香山)포럼이 17일 3일간의 일정을 시작한다.

이달 초 10년 만에 열린 전승절 열병식을 통해 자국의 첨단무기를 안팎으로 과시하며 ‘군사 굴기’를 선보인 중국이 이번 포럼을 통해서는 대외에 어떤 메시지를 내놓을지 주목된다.

중국 관영 신화통신과 로이터 통신 등 주요 외신에 따르면 중국은 이날부터 19일까지 베이징 국제컨벤션센터에서 ‘국제 질서 공동 수호와 평화적 발전 촉진’을 주제로 제12회 샹산포럼을 개최한다.

중국군사과학학회와 중국국제전략학회가 공동으로 주최하는 샹산포럼에 올해는 100여개국 국방·군사 지도자와 싱크탱크 전문가, 학계 인사 등 1800여명이 참석한다.

샹산포럼 공식 홈페이지에 따르면 행사는 4차례 전체회의와 8개 부문 분과회의(일부 비공개), 전문가 대담 및 세미나 등으로 구성된다.

다뤄질 세부 주제들을 보면 ‘반파시스트 전쟁(제2차 세계대전) 승리의 의미’, ‘유엔 80주년’, ‘인공지능(AI) 기술 발전과 거버넌스’, ‘대국 관계의 방향’, ‘아시아 태평양 안보협력’, ‘미중관계의 기회와 도전’ 등이 눈에 띈다.

최근 상하이협력기구(SCO) 정상회의와 열병식, 브릭스정상회의로 이어진 흐름 속에서 중국이 지속적으로 강조해온 미국에 대한 견제나 다자주의 기조가 강조될 것으로 보인다.

개막식은 행사 둘째 날 진행된다.

지난해에는 둥쥔 국방부장이 개막식 기조연설을 통해 “다른 지역 문제에 개입할 때 다른 당사국들에 긍정적인 에너지를 제공해야 한다”고 말해 미국을 우회적으로 겨냥했다는 분석이 나왔다.

2006년 중국 국방부가 출범시킨 연례 다자 안보 회의인 샹산포럼은 중국판 ‘샹그릴라 대화(싱가포르 아시아 안보회의)’로도 불린다.

둥쥔 부장은 올해 5월 열린 샹그릴라 대화에 불참해 서방 중심의 행사를 견제하는 행보로 풀이됐다.

서방 역시 이번 포럼에 비교적 격이 낮은 수준의 대표단을 파견하는 것으로 보인다.

실제로 지난해 국방부 부차관보를 파견했던 미국은 올해에는 주중 미국대사관의 국방무관을 참석시킨다는 방침이다.

그 외 주요 인사로는 싱가포르의 찬춘싱 국방부 장관, 말레이시아의 모하메드 칼레드 노르딘 국방장관이 참석한다.

한국에서는 국립한국국방대학교 관계자와 황재호 한국외대 글로벌안보협력센터 소장 겸 국제학부 교수가 참석한다.

그밖에 러시아, 프랑스, 브라질, 나이지리아, 베트남 등이 대표단을 파견한다.

샹산포럼은 시 주석이 축하 서한을 통해 메시지를 내고 대외에 중국의 안보 구상을 공유하는 창구로도 활용된다.

로이터는 안보 분석가와 외교 소식통을 인용해 “시 주석이 이달 초 (열병식에서) 제시한 국제 질서에 대한 비전을 샹산포럼을 통해 추진할 것”이라면서 대미 메시지 발신 가능성도 제기했다.

시 주석은 지난 3일 열린 전승절 80주년 열병식에서 패권주의와 강권 정치에 맞서는 단결을 촉구하며 사실상 미국을 우회적으로 비판한 바 있다.

이번 행사가 열병식 이후 열리다 보니 각국 인사들이 앞선 열병식 때 공개됐던 무기와 관련한 구체적인 정보를 파악할 것이란 전망도 나온다.

한편, 조현 외교부 장관이 취임 후 첫 방중 일정으로 이날부터 18일까지 베이징을 방문한다.

조 장관은 이날 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임(외교부장 겸임)과 한중 외교장관 회담을 가질 예정이다.