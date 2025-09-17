9월 20일 염리생활체육관서 200여 명 마포구민 가족 참여... 주민참여예산으로 추진된 구민 주도형 행사

[헤럴드경제=박종일 선임기자]가을 햇살이 한층 깊어지는 9월, 가족이 함께 뛰고 웃으며 소통할 수 있는 특별한 자리가 마포에서 열린다.

마포구(구청장 박강수)는 9월 20일 오전 9시 30분 염리생활체육관에서 ‘2025 마포 가족운동회’를 개최한다.

이번 행사는 주민이 제안하고 함께 만든 주민참여예산 사업으로, 구민들이 직접 제안하고 준비에 참여한 만큼 더 특별한 의미를 지닌다.

마포구가족센터가 주최·주관하는 이번 행사에는 마포구에 거주하는 약 80가족, 200여 명이 참여해 가족 간 유대감을 다지고, 함께 뛰고 웃으며 가족의 소중함을 다시금 느끼는 뜻깊은 시간을 보낼 예정이다.

1부에서는 ‘지구를 굴려라’, ‘미션 훌라후프’, ‘비전탑 세우기’ 등 협동심과 팀워크를 키울 수 있는 경기가 펼쳐진다. 이어 미니 이벤트와 단체사진 촬영이 진행되며 현장의 분위기를 한층 더 끌어올린다.

2부에서는 ‘판 뒤집기’, ‘신발 양궁’, ‘림보’, ‘돼지를 굴려라’, ‘협동 제기차기’ 등 가족 단위가 함께 즐길 수 있는 다채로운 경기가 진행된다. 모든 경기가 끝난 뒤에는 모든 참가자를 대상으로 한 행운권 추첨이 마련돼, 끝까지 웃음과 기대가 가득한 시간이 될 전망이다.

또 모든 참가자는 상해보험에 가입되며, 행사장에는 구급차와 안전요원이 상시 배치돼 안전하고 원활한 행사 운영이 이뤄지도록 했다.

박강수 마포구청장은 “이번 가족운동회는 주민 여러분이 직접 제안하고 함께 만들어주신 주민참여예산 사업이기에 더욱 뜻깊다”며 “가족운동회를 통해 가족 간 유대가 더욱 깊어지고, 웃음과 행복이 가득한 시간이 되길 바란다”고 말했다.