‘청춘 스위치 ON, 송파를 켜다’ 주제, 청년이 직접 기획‧운영하는 참여형 축제 플라멩코, 레트로 힙합, R&B, 어쿠스틱 등 청년아티스트 공연으로 피날레

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 송파구(구청장 서강석)가 청년의 날을 맞아 오는 9월 20일 석촌호수에서 ‘2025 송파청년축제’를 개최한다.

이번 축제는 청춘 스위치 ON, 송파를 켜다‘를 주제로, 미래를 향해 힘차게 나아가는 청년들을 응원하는 의미를 담아 다채로운 프로그램을 준비했다.

특히, 송파청년정책네트워크 청년들이 기획부터 운영까지 주도적으로 참여해 ▲청년의 선호를 반영한 체험 부스를 운영 ▲플라멩코부터 어쿠스틱까지 다양한 장르의 청년 아티스트 공연을 선보인다.

축제는 이번주 토요일 석촌호수 동호 중앙무대 일대에서 오후 2시부터 오후 7시까지 이어진다.

먼저, ‘송파 청년 아티스트’의 흥겨운 ▲식전 공연을 시작으로 ▲개막행사는 오후 4시부터 진행한다.

이어 오후 4시 30분부터는 축제의 하이라이트인 ‘청년 공연’이 펼쳐진다. 사전 공모를 통해 선정된 7개 청년 공연팀이 플라멩코, 레트로 힙합, 태권도 퍼포먼스, R&B, 어쿠스틱 등 다양한 장르의 공연을 선보여 축제 분위기를 한층 끌어올릴 예정이다.

행사장 곳곳에서는 청년들이 직접 참여하고 체험할 수 있는 8개 체험 부스도 마련했다. 청년정책 퀴즈 풀기, 청년정책 아이디어 제안, 청년 명소 지도 제작, AI 나에게 맞는 직업 찾기, 나만의 향수 만들기, 이니셜 키링 제작, 청춘솜사탕, 포토부스 등으로 재미를 더한다.

또한 이번 축제에는 사회적경제 플리마켓인 ‘송파이음마켓’도 함께 열린다. 이날 마켓은 지역내 사회적경제기업 및 사회적가치 실현을 지향하는 소상공인 총 17개가 참여해 친환경 생활용품, 수공예품, 문구류 등 다양한 제품을 판매‧홍보할 예정이다.

서강석 송파구청장은 “송파청년축제는 청년들이 의기투합해 창의적인 아이디어와 열정으로 준비한 뜻깊은 행사”라며 “앞으로도 미래 주역인 청년들이 꿈꾸고, 도전하며 성장할 수 있도록 다양한 분야에서 청년 친화적 정책을 지속 추진해 나가겠다“고 전했다.