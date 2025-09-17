결로·통풍 문제로 문화재 훼손 우려… ‘철거·이전’ 포함한 전면 검토 착수 서문 복원·담장 정비 등 공원 전반 재정비, 역사적 정체성 강화 기대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]3·1운동 당시 기미독립선언서가 최초로 낭독된 장소로, 국내 독립운동의 상징적 공간인 탑골공원 개선 사이 본격화된다.

종로구(구청장 정문헌)가 서울 도심 한복판에 자리한 역사공원 ‘탑골공원’의 전면 개선사업에 속도를 내고 있다.

이번 사업의 핵심은 국보 제2호 ‘원각사지 십층석탑’의 보호시설을 전면 재정비하는 것으로, 보존 상태 개선과 시민 관람권 회복을 목표로 한다.

조선 세조 13년(1467년)에 축조된 원각사지 십층석탑은 국내 현존 불교 석조문화재 가운데 가장 높은 석탑으로, 조형미와 예술성, 희소성에서 높은 가치를 인정받아 1962년 국보로 지정됐다. 하지만 지난 1999년 설치된 유리 보호각이 결로, 통풍 불량 등으로 석탑의 물리적 손상을 야기하고 있으며, 강한 빛 반사로 인해 관람객의 시야를 가로막는 등 문화재 관람권 저해 논란도 꾸준히 제기돼 왔다.

이에 따라 종로구는 최근 국가유산청과 협력 체계를 구축, 보호각 개선을 포함한 ‘원각사지 십층석탑 보호방안 수립 용역’을 발주했다. 해당 용역에는 ▷보호각 철거 ▷기존 구조 개선 ▷석탑 이전 등 복수의 대안이 포함될 예정이며, 구는 올해 안으로 관련 자문단을 구성하고 2026년 2월 최종보고회, 3월 기본설계 확정을 목표로 하고 있다.

사업에는 총 1억 원의 예산이 투입된다. 구는 지난해 전문가 자문과 현장 실태조사를 통해 개선의 시급성을 확인한 뒤 국비 7000만 원과 시비 3000만 원을 확보했다. 향후 기본설계가 확정되면 국가유산청 위원회 심의를 거쳐 본격적인 공사에 돌입할 방침이다.

정문헌 종로구청장은 “유리 보호각 설치 이후 오히려 석탑 훼손 우려가 커졌다는 지적이 많았다”며 “이번 개선을 통해 문화재 본연의 가치를 되살리고, 시민 모두가 안전하게 관람할 수 있는 환경을 조성할 것”이라고 밝혔다.

보호각 개선 외에도 종로구는 탑골공원의 역사성과 시민 접근성을 높이기 위한 종합 정비계획을 마련했다. 오는 2025년 11월에는 공원 서문을 이전 및 복원하고, 기존 구조물은 철거할 예정이다. 이어 2026년 8월부터는 공원 담장 정비와 내부 시설 개선 공사에 들어가며, 조경 정비와 편의시설 확충, 불법행위 단속도 병행한다.

이번 개선사업은 노후화된 공원 시설의 현대화와 동시에, 독립운동의 역사적 기억을 되새기는 공간으로서의 위상을 회복하려는 의도가 담겼다.

정문헌 구청장은 “탑골공원이 대한민국의 자주독립을 세계에 선언한 역사적 장소라는 상징성을 되살리면서도, 모든 세대가 함께 누릴 수 있는 열린 공원으로 탈바꿈하길 기대한다”며 “역사와 질서, 그리고 시민 삶의 질이 조화를 이루는 공간으로 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.