지역내 CCTV 4164대 및 비상벨을 ‘범죄 예방망’으로 활용 … 인적 자원 활용 예방 활동 펼치고 경찰·학교와 공조 체계 강화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]동작구(구청장 박일하)는 최근 전국적으로 초등학생 유괴 시도가 잇따르면서 학부모 불안이 커짐에 따라 지역 내 CCTV를 아동 범죄예방 장치로 전격 가동한다.

구는 어린이보호구역 방범, 주차단속 등을 목적으로 지역 곳곳에 설치한 4164대의 CCTV를 총동원해 철저한 아동 보호에 나설 방침이다.

구에 따르면 CCTV 밀도는 학생 3명당 1대 수준에 달할 정도로 촘촘한 감시체계를 갖췄으며, 이제 스쿨존 교통안전을 넘어 실시간 ‘아동 범죄 예방망’으로 기능하게 될 전망이다.

위급상황 발생 시 CCTV 관제센터와 즉시 연결되는 비상벨(약 1000 개)도 적극 활용될 수 있도록 홍보할 예정이다. 비상벨은 누르는 즉시 경광등과 사이렌을 작동하면서 현장 영상을 구청과 경찰에 전송하는 장치로, 신속한 초동 대응을 돕는다.

특히, 학교를 통해 CCTV 수요를 조사하고, 이를 토대로 최적지에 장비를 설치해 범죄 사각지대를 없게 한다는 계획이다.

이와 함께 구는 ‘안전 하교 시스템’을 운영한다. ▲365스쿨존감시단 ▲등하교안전지원단 등 지역 내 활동 중인 인적 자원을 투입해 예방 활동을 펼치고, 통학로에 위치한 편의점 등은 안심거점으로 지정해 24시간·365일 안전망을 조성한다.

또 구는 경찰서 및 학교와 공조 체계를 구축해 등하교 시간대에 화상 순찰을 강화하고, 합동 모의훈련을 정례화해 구민의 경각심을 제고한다.

아울러 학교 앞 CCTV 확대 설치 및 지능형 전환, 비상벨 확충 등을 위한 사업비가 내년도 본예산에 반영될 수 있도록 총력을 기울일 계획이다.

박일하 동작구청장은 “촘촘한 CCTV 안전망을 토대로 유괴·납치와 같은 범죄를 원천 차단하겠다”며 “앞으로도 경찰·학교·지역사회와 긴밀히 협력해 아이들이 마음 놓고 다닐 수 있는 환경을 조성해 나가겠다”고 말했다.