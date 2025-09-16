美, 대일 차관세 16일 오후 1시 1분부터 27.5%→15% 부과 2.5%→27.5%→15% ‘롤러코스터 관세’에 “큰 부담 지속” “25% 관세 안은 韓, EU 車관세 인하 시기는 불명확”

[헤럴드경제=도현정 기자]2.5%에서 단숨에 27.5%로 치솟았던 관세가 그나마 15%로 내려앉았다. 롤러코스터를 탄 듯 급변해 온 관세를 두고 미국과 협상을 벌여온 일본은 주력 산업인 자동차 관세를 낮춘 것에 대해 안도의 한숨을 내쉬었다. 2.5%였던 트럼프 1기 관세를 감안하면 여전한 부담이지만, 향후 영향 등을 면밀히 파악해 대응해 나간다는 계획이다. 반도체, 의약품 관세에 대한 최혜국 대우 등의 과제도 풀어갈 예정이다.

일본 정부는 15일 연방 관보를 통해 16일부터 일본산 자동차에 대한 관세를 기존 27.5%에서 15%로 낮추게 됐다고 밝혔다. 이는 미 동부시간 16일 0시 1분(한국 기준 16일 오후 1시 1분)부터 적용된다.

미국이 트럼프 1기 행정부 때만 해도 일본산 자동차에 부과했던 관세는 2.5%였다. 트럼프 미국 대통령이 올해 다시 집권하면서 여기에 25%의 포인트 관세를 더해, 총 27.5%기 됐다. 협상 끝에 미국은 대통령이 더한 포인트 관세를 절반(12.5%)으로 줄여, 총 15%의 관세를 적용하기로 했다.

일본 정부 대변인인 하야시 요시야마 관방장관은 16일 기자회견에서 “일본과 미국 간 합의의 착실한 실시를 환영한다”며 “계속해서 미국과 합의의 성실하고 신속한 실시를 위해 노력할 것”이라고 전했다. 이어 “정부는 이번 합의와 각국 동향이 우리나라(일본)에 미칠 영향을 충분히 파악하고 분석할 것”이라며 “이를 바탕으로 전국 1000여 곳의 특별 상담 창구 대응과 중소기업 자금 지원 등에 만전을 기하고자 한다”고 말했다.

일본 내 반응은 한숨 돌렸지만 부담이 여전해, 남은 과제를 잘 풀어가야 한다는 우려로 이어졌다. 교도통신은 “일본이 기간산업으로 규정한 자동차에 대한 타격이 완화되겠지만, 트럼프 행정부 출범 당시의 2.5%와 비교하면 세율이 높아 기업에 큰 부담이 지속될 것”이라고 지적했다. 아사히신문은 “미국이 유럽연합(EU), 한국에 대해서도 관세 협상을 통해 자동차 관세를 15%까지 낮추기로 약속했지만, 실시 시기는 명확하지 않다”고 전했다.

이는 EU, 한국 등과 미국 간 무역협정이 시행에 이르기까지의 기간 동안은 일본산 자동차가 가격 경쟁력을 가진다는 점을 고려한 분석이다. 한국에 적용되는 관세는 25%. 지난 7월 한국과 미국의 관세 협상이 타결됐지만 후속 절차가 지연되면서 여전히 대통령 부과 세율인 25%를 그대로 안고 있다. 지난 2012년 한·미 자유무역협정(FTA) 발효 이후 한국 차는 무관세 혜택을 누려왔지만, 이제 일본 차보다 더 높은 세율을 받게 됐다.

미국 정부는 일본에 대해 상호관세 부담을 덜어주는 특례 조치도 16일부터 시행하기로 했다. 기존에 관세율이 15% 이하였던 품목은 15%까지 부과되지만, 15%를 넘는 품목에는 별도 추가 관세가 부과되지 않는다. 미국은 이를 지난달 8월 7일 수입분까지 소급 적용하기로 했다. 미국은 민간 항공기와 항공기 부품에는 관세를 적용하지 않는다고 관보에 공시했다.

일본 내에서는 반도체·의약품 분야에서 최혜국 대우를 시행까지 이른 시일 내에 끌어내야 한다는 데에 집중하고 있다. 트럼프 대통령은 지난 4일 일본산 자동차 관세 인하 등이 포함된 행정명령에 서명했지만, 여기에는 일본산 반도체와 의약품에 최혜국 대우를 한다는 내용이 반영되지 않았다. 한국에는 아직 시행되지는 않았지만, 반도체·의약품 분야 최혜국 대우를 약속했다.

일본은 미국과 EU가 반도체와 의약품 관세율 상한을 15%로 정하기로 합의한 것을 감안, 일본 역시 최고 15% 관세를 적용받을 것으로 내다보고 있다. 일본의 대미 수출액에서 반도체 제조장비는 2024년 기준(2024년 4월∼2025년 3월) 5116억엔(약 4조8000억원), 의약품은 같은 기간 4071억엔(약 3조8000억원)이다.

한편, 이시바 시게루 총리의 사임으로 인한 리더십 변동이 미일 관계에 미칠 영향에 대해서도 전망이 분분하다. 새 정권 출범에 따라 미국과 관세 협상을 주도해 온 아카자와 료세이 경제재생상도 교체될 가능성이 크다. 아카자와 경제재생상은 하워드 러트닉 미국 상무부 장관과 긴밀한 관계를 유지하며 협상을 주도해왔다.

닛케이는 “미국 행정명령에는 일본이 합의 내용을 지키지 않을 경우 필요에 따라 명령을 수정할 수 있다는 문구가 있다”며 일본의 5500억 달러(약 761조원) 상당의 대미 투자 진척 상황에 따라 일본 제품의 관세가 올라갈 수도 있다고 짚었다.