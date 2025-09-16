의성군, 불교 포교사단 정기연수와 연계…지역 사회 연대 강화

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 의성군은 대한불교조계종 포교사단이 지난 13일부터 14일까지 무박 2일간 의성군 단촌면에 있는 제16교구 본사 고운사에서 ‘제21회 팔재계수계대법회 및 포교부 정기연수’를 개최했다고 밝혔다.

이번 법회에는 전국 13개 지역단 포교사와 가족, 일반포교사, 19회 전문포교사 합격자 등 3,000여 명이 참석했다.

행사는 포교사 품수, 팔재계 수지와 수행 정진, 포교사 정체성 확립을 위한 의미 있는 자리로 마련됐다.

특히 대한불교조계종 원로회의 의장 자광스님이 참석해 포교사단의 정진을 격려하며 법회의 의미를 더했다.

참가자들은 출가자의 삶을 체험하며 계율 실천의 중요성을 되새기고, 자격 과정 소개와 지역 간 교류를 통해 공동체 연대와 신행 의식을 다졌다.

김주수 의성군수는 인사말에서 “지난 3월 대형 산불로 고운사를 비롯한 소중한 문화유산과 생활 터전에 큰 피해가 있었지만, 군민들의 단합과 여러 기관의 도움으로 복구의 길을 굳건히 걷고 있다”며, “이번 법회가 군민들의 마음을 위로하고 새로운 희망을 세우는 계기가 되기를 바란다”고 말했다.

이번 법회는 단순한 종교행사를 넘어 지역 사회의 회복과 연대, 신행 공동체 활성화의 의미를 담아낸 자리로 평가된다.