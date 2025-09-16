적극적인 소통으로 3년 연속 청년이 직접 선정한 우수 기초지자체 선정 청년들의 목소리를 정책에 꾸준히 반영해 온 김경호 구청장의 소통행정 높이 평가

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)가 사단법인 청년과미래가 주관하는 ‘2025년 청년친화헌정대상’에서 3년 연속 ‘소통대상’을 수상하는 영예를 안았다.

청년친화헌정대상은 전국 지방자치단체 중 청년의 권익 증진과 소통, 참여, 정책 추진 등에 모범을 보인 기관을 청년이 직접 평가하여 뽑는 상으로, ㈔청년과미래 선정위원회가 객관적이고 엄정한 심사를 거쳐 수상기관을 선정한다.

광진구는 민선 8기 출범 첫해인 2023년부터 올해까지 3년 연속 ‘소통대상’을 수상, 명실상부 ‘소통하며 발전하는 행복광진’의 위상을 확고히 했다.

이는 청년과 적극적으로 소통하며 내실 있는 정책을 펼쳐온 노력이 대외적으로 인정받은 결과다.

구는 ‘청년 네트워크’ ‘진구친구’, ‘청년창업가 관계망’ 등 청년들을 위한 다양한 교류의 장을 마련, ‘청년포털 이벤트’ ‘청춘대로’ ‘청년 아이디어 공모전’을 통해 청년이 주인공이 되는 참여 무대를 넓혀왔다.

또 청년소통 ‘찾아가는 현장구청장실’과 ‘청년간담회’를 운영하며 청년들의 목소리를 직접 듣고 정책에 꾸준히 반영한 점이 높은 평가를 받았다.

이와 함께 ‘일자리·주거 지원’ ‘청년도시락’ ‘어학·자격시험 응시료 지원’ ‘문화생활바우처’ 등 실질적 지원 정책을 통해 지역 청년들의 삶의 질 향상과 미래 역량 강화를 적극 뒷받침하고 있다.

김경호 광진구청장은 “청년들과의 진정성 있는 소통을 바탕으로, 실질적인 도움이 되는 정책을 펼치고자 노력해왔다”며 “앞으로도 청년이 머물고 싶은 도시, 함께 성장하는 광진을 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.