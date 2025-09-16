전통과 현대가 어우러진 탈춤 향연…세계 문화 교류와 지역 경제 활성화 기대

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 대한민국 대표 문화관광축제인 ‘2025 안동국제탈춤페스티벌’이 오는 9월 26일부터 10월 5일까지 10일간 안동시 전역에서 펼쳐진다.

‘춤추는 탈, 다양한 얼굴을 찾아서’라는 올해 주제는 탈과 탈춤을 매개로 전 세계인이 공감과 소통을 나누는 장을 마련한다.

축제는 단순한 공연에 그치지 않는다. 전통 탈춤과 현대 탈춤, 창작 탈춤이 어우러진 다채로운 공연과 체험 프로그램을 통해 관람객들은 직접 탈을 제작하고 착용하며 축제의 일부가 되는 경험을 할 수 있다.

‘나만의 탈 꾸미기’, ‘페이스 페인팅’, ‘탈춤 체험’ 등 참여형 프로그램은 관람객들의 호응을 끌어낼 전망이다.

특히 올해 축제는 기존 탈춤공원, 원도심, 중앙선1942안동역을 잇는 남북 방향의 새로운 연결 공간을 마련, 축제 규모를 확장하고 지역 경제 활성화 효과도 기대된다.

축제장에는 탈문화 테마거리와 다양한 체험·먹거리, 놀이시설이 조성되며, 가족 단위 관람객을 위한 키즈존도 운영된다.

개막식은 26일 오후 6시 원도심 길놀이 퍼레이드로 시작된다. 관객과 공연자가 하나 되는 형식으로 진행되며, 이탈리아 오페라 갈라쇼 등 글로벌 공연이 이어진다.

올해 주빈국으로 초청된 이탈리아는 10월 4일 ‘이탈리아 주빈국의 날’ 행사와 전통 가면 체험 프로그램을 통해 관람객들에게 문화적 경험을 제공한다.

퍼레이드와 공연은 축제의 핵심 프로그램이다. 26일 개막식 퍼레이드를 시작으로, 27~28일과 10월 4일 원도심 퍼레이드, 29일부터 10월 3일과 10월 5일 축제장 퍼레이드가 진행된다.

대동난장과 전통시장 중심의 거리 퍼레이드는 관람객이 함께 참여하는 형태로 열리며, 개·폐막식에는 불꽃놀이가 축제 분위기를 고조시킨다.

하회마을에서는 유네스코 인류무형문화유산인 하회별신굿탈놀이와 선유줄불놀이가 선보인다. 하회별신굿탈놀이와 한국 탈춤 공연은 매일 상설공연으로 진행되며, 선유줄불놀이는 27일과 10월 4일 두 차례 열려 관람객에게 전통문화 체험의 기회를 제공한다.

또한, 문화 소외계층을 위한 찾아가는 프로그램 ‘세계의 탈춤, 마음을 잇다’를 운영, 애명복지촌·연명학교·유리한방병원 등에서 외국인 공연단이 직접 공연을 펼치며, 누구나 축제의 즐거움을 경험할 수 있도록 했다.

축제 관계자는 “탈춤은 단순한 공연을 넘어 사람들의 마음과 감정을 여는 중요한 매개체”라며 “올해 안동국제탈춤페스티벌은 탈과 탈춤을 통해 전 세계인이 하나 되는 특별한 경험을 선사할 것”이라고 말했다.

축제 기간이 개천절, 추석, 한글날 연휴와 겹쳐 많은 관광객이 방문할 것으로 예상되며, 안동의 전통문화와 현대 문화가 함께 어우러진 축제로 지역과 세계를 연결하는 장이 될 전망이다.