여전사 CEO 간담회…“정보보호, 생존 위한 핵심 투자” “카드 재발급 어렵다” 민원에 야간·주말 대응 개선 주문 “모험자본 공급 늘려야”…신기술기업 투자 혁신 강조

[헤럴드경제=박성준 기자] “정보보호에 소홀한 금융사는 아무도 이용하지 않습니다. 정보보호를 위한 지출은 단순 비용이 아니라, 금융업체로서의 생존을 위한 필수적인 지출이자 핵심 투자입니다.”

이찬진 금융감독원장이 카드·캐피탈 등 여신전문금융회사 최고경영자(CEO)들과 만나 보안 투자를 강조하고 나섰다. 최근 잇따르는 금융권 사이버 침해사고를 뼈아픈 자성의 계기로 삼아, CEO들이 ‘무관용 원칙’으로 정보보호 의무를 철저히 준수해야 한다고 당부했다.

이 원장은 16일 서울 중구 여신금융협회에서 여신금융협회장과 14개 여전사 CEO와 함께 간담회를 개최하고, 금융소비자 정보보호 강화 등 여전사의 지속 가능한 발전 방향과 여전업계의 건의사항에 대해 의견을 나눴다.

그는 여전업이 지급결제 인프라 제공, 기업 자금공급 등을 통해 중요한 역할을 담당하고 있음을 언급하며 지급결제 시장의 변화, 사이버 침해사고 등 도전적인 환경에 대응해 지속적인 성장을 위한 근본적인 관점의 전환을 주문했다. 이를 위해 ▷금융소비자 정보보호 강화 ▷소비자 친화적 업무패러다임으로의 전환 ▷내부통제 강화·건전성 관리 ▷모험자본 공급 확대·경영 혁신 지속 등을 핵심 발전 방향으로 제시했다.

이 원장은 먼저 CEO들이 직접 나서 사이버 보안 인프라를 전면 재점검하고, 한 건의 사고도 용납하지 않는 ‘제로톨러런스(Zero Tolerance)’ 원칙을 실천해달라고 했다. 특히 금융권 사이버 침해 사고에 대해 “단기 실적에만 치중하고, 장기 투자에 소홀한 결과가 아닌지 뒤돌아봐야 한다”고 꼬집었다. 정보 유출·침해에 대한 소비자의 민감성과 신뢰 이탈 위험성을 강조하면서, 금감원 역시 보안 관련 법령 이행 여부를 촘촘히 점검하고, 위반 시 무거운 책임을 묻기로 했다.

이어 소비자 접근성을 높이고, 소외계층을 배려하는 ‘따뜻한 금융’ 실천도 언급했다. 그는 최근 해킹 등 긴급상황에서 야간이나 주말에도 카드 정지나 재발급이 어려운 현실을 지적하며, 앱 개편·콜센터 운영 확대 등 소비자 자기방어권 행사를 지원하는 시스템 개선이 시급하다고 전했다. 장기 연체 차주의 소액채권에 대한 소멸시효 연장 자제, 고령층 카드포인트 활용 활성화 등 사회적 배려도 함께 강조했다.

건전성 관리와 내부통제 강화도 주요 과제로 제시됐다. 내년부터 시행될 책무구조도 제도가 금융사고 예방에 제대로 작동하도록 CEO들이 특히 신경 써달라고 요청했다. 아울러 연체율 상승과 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 우려에 대응해 충당금 확충 등 선제적 조치가 필요하다고 당부했다. 마지막으로 신기술기업에 대한 모험자본 공급과 데이터 기반 신사업 확대를 통해 여전업권의 미래 성장동력을 확보해야 한다고 말했다. 이 외에도 카드사가 보유한 방대한 소비 데이터를 활용해 신사업 아이디어와 혁신서비스 개발에도 적극 나서달라고 요청했다.

여전사 CEO들은 취약차주 등 금융소비자 보호·중소벤처 기업에 대한 자금공급 역할 확대 필요성에 공감하면서 부동산 PF 정상화, 가계부채 관리와 지급결제업무 혁신을 위해 노력하겠다고 화답했다. 또, 결제시장 경쟁 심화, 경기 둔화 등의 경영상 어려움을 언급하며, 취약차주에 대한 지원 확대와 여전사 사업 확장을 위해 정책적·제도적 지원도 요청했다.

이 원장은 이에 대해 “국민이 여전사의 안전성에 대한 신뢰를 잃는다면 업권의 기능은 언제든 대체될 수 있다”고 말했다. 그러면서 “금감원도 불필요한 규제를 개선하고 제도적 지원을 아끼지 않겠다”며 업계와의 소통 기조를 이어가겠다고 전했다.