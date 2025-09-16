[헤럴드경제(청도)=김병진 기자]경북 청도군은 오는 19일부터 20일까지 청도읍성 일원에서 ‘2025 청도 국가유산 야행’행사를 개최한다고 16일 밝혔다.

‘읍성을 걷다. 선비의 달빛산책’을 주제로 열리는 이번 행사는 조선시대 선비의 풍류와 지혜를 직접 경험하는 다채로운 야간 프로그램으로 꾸며진다.

주요 행사는 저녁 6시부터 10시까지 열리나 공예 및 체험 프로그램은 오후 4시부터 먼저 만나볼 수 있다.

행사의 대표 프로그램은 선비 복장을 한 문화해설사와 함께하는 ‘선비가 들려주는 청도읍성 이야기’다.

동문에서 출발해 석빙고, 향교, 동헌 등을 거치며 읍성의 역사와 각 장소에 얽힌 흥미로운 이야기를 들을 수 있다.

투어는 매일 저녁 6시 30분, 7시 30분, 8시 30분 총 3차례 진행된다.

읍성 곳곳을 탐험하는 ‘스탬프 투어’도 운영된다.

방문객들은 서문루, 형옥, 도주관 등 주요 거점을 방문하여 스탬프를 모을 수 있다. 스탬프 카드를 모두 완성한 참가자에게는 소정의 기념품을 증정한다.

이와 함께 조선시대 말을 관리하던 관청인 ‘고마청’에서는 ‘승마 체험’이 열린다. 참가자들은 말을 타거나 먹이를 주며 조선시대의 생활상을 경험할 수 있다.

‘갓모양 키링 만들기’, ‘전통매듭 키링 만들기’, ‘나만의 머그컵 만들기’ 등 전통의 멋을 현대적으로 재해석한 공예 체험도 다채롭게 준비된다.

이밖에도 업사이클링 공예 체험 프로그램인 ‘양말목 컵받침 만들기’, ‘나비 장식 조족등 만들기’와 전래놀이 한마당 등 남녀노소 모두를 위한 프로그램이 풍성하게 준비돼 있다.

김하수 청도군수는 “이번 국가유산 야행은 청도읍성의 아름다운 밤 풍경 속에서 우리의 역사를 오감으로 느끼고 배우는 소중한 기회가 될 것”이라며 “가족, 친구, 연인과 함께 가을밤의 정취를 만끽하며 잊지 못할 추억을 만드시길 바란다”고 말했다.